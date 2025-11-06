Покровськ на межі: чи є в України шанси утримати місто і яку одну суттєву перевагу має РФ

Покровськ. / © ТСН

Реклама

Прифронтовий Покровськ на сході України вже багато років є мішенню Росії. Втім, поки що це місто в Донецькій області тримається. Воно є стратегічною ціллю для двох сторін, адже це важливий автомобільний та залізничний вузол.

Про це йдеться у статті військового аналітика Sky News Майкла Кларка.

Аналітик наголошує, якшо російська армія візьме Покровськ, це полегшить для Росії захоплення ключових міст-фортець на Донеччині - Слов'янська та Краматорська.

Реклама

«Якщо вони візьмуть ці два північні міста-фортеці, то отримають Донбас - чого вони, зрештою, і хочуть досягти», - наголошує Кларк.

З посиланням на українських військових він наголошує, що близько тисячі російських бойовиків проникли до центру Покровська невеликими групами. З його слів, якщо окупантам вдасться утримати ці острівці позицій, закинути туди бронетехніку та зміцнити її, то вони зможуть змусити українців відступити.

Втім, українське військове керівництво перекидає до міста елітні сили, аби утримати його. Аналітик пояснив, Україні потрібно буде використовувати міські бойові дії, щоб ліквідувати окупантів, або оточуючи їх, або захоплюючи в полон, щоб змусити їх піти. У спустошеному міському ландшафті це важка робота, і лише елітні сили справді можуть це зробити, переконаний автор Sky News.

«Я думаю, що українці мають приблизно 50/50 шансів утримати місто. Але їм буде важко. Дуже важко, бо їх просто замало. А росіян дуже багато. Наразі росіяни не мають великої вогневої потужності, але їх достатньо, щоб увійти в Покровськ, і якщо вони зможуть зміцнити свої позиції, то так і зроблять”, - констатує військовий аналітик.

Реклама

Ситуація в Покровську

Французьке видання Le Monde пише про те, Покровськ протримається лічені дні, а далі можливий "ефект доміно". Меді наголошує на тому, що ситуація біля міста стала критичною — українські сили стримують переважаючі російські війська, але місто може впасти.

Німецьке видання Bild з посиланням на військових також заявило про критичну ситуацію. За їхніми словами, війська РФ продовжують наступ і намагаються повністю оточити українське угруповання на Донбасі. Критична ситуація склалася під Покровськом і Мирноградом. Біля міст тривають жорсткі бої.

Тим часом у Генштабі 5 листопада заявили, що оточення підрозділів ЗСУ в Покровську немає, а українські військові тримають оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації. У самому Покровську українські Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Окрім того, посилено військові частини, які обороняють місто.