Росіяни зібрали для захоплення Покровська 11 тисяч солдатів: усе, що відомо про ситуацію

Покровськ / © Associated Press

На Покровському напрямку склалася важка ситуація. Місто Покровськ, яке Кремль визначив головною ціллю і планує захопити до середини листопада, перетворився на місце жорстоких вуличних боїв.

Українські захисники стримують системне проникнення російських диверсійних груп у той час, як ворог стягнув до міста багаточисельну армію.

Тривожна ситуація залишається і в районі Мирнограда. Детальніше — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ситуація у Покровську

У понеділок, 27 жовтня, українські військові повідомили, що в місті Покровськ ідуть вуличні бої. Російські диверсійні групи, які проникли до житлових кварталів, стикаються з українськими захисниками.

На цьому напрямку противник наступає силами трьох армій, активно використовуючи тактику обходу українських позицій невеликими загонами. За даними 7-го корпусу ДШВ, окупанти зосередилися в різних районах міста, але жоден з них не під їхнім повним контролем.

Водночас військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко повідомляв, що в районі Покровська та Мирнограда йдуть інтенсивні бої.

Покровськ, зруйнований окупантами / © Getty Images

За його словами, українські війська звужують кільце навколо оточених ворожих підрозділів, водночас сам противник намагається прорватися до їхніх шляхів постачання.

Найважча ситуація склалася в Покровську, де росіяни вже в місті і штурмують ключові об’єкти, намагаючись відрізати українські позиції.

Згодом цю інформацію ввечері підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Пізніше, 28 жовтня, Зеленський повідомив, що довкола Покровська в різних місцях перебувають близько 200 російських окупантів.

Він зазначив, що ворог дуже хотів, щоб однією з основних цілей був Куп’янськ, але на сьогодні загарбники не мають там таких можливостей.

Водночас видання The Financial Times повідомляє, що на Покровському напрямку ускладнена логістична обстановка через постійні атаки та зруйновану інфраструктуру.

Зранку 28 жовтня журналістка ТСН Юлія Кирієнко повідомила, що окупанти встановили російський прапор на стелі Покровська. Водночас вона зазначила, що ворог перебуває на підступах до міста.

Згодом осинтери DeepState роз’яснили, що це була чергова провокація росіян. Прапор окупантів знищили ЗСУ.

Дата публікації 13:08, 29.10.25 Кількість переглядів 32 Російський прапор провисів на стелі Покровська годину

Аналітики також наголосили, що ситуація у місті залишається складною, оскільки війська РФ продовжують затягувати піхоту. ЗСУ докладають великих зусиль, щоб завдати ворогові максимальних втрат.

Водночас у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що російські війська «майже напевно не контролюють жодної позиції в межах самого Покровська».

Окупанти наступають на Покровськ: у ЗСУ назвали їхню кількість

За даними 7-го корпусу ДШВ, для реалізації задуму щодо оточення Покровської агломерації росіяни задіяли близько 11 тисяч осіб.

«Загалом ворог накопичив приблизно 27 тисяч осіб, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат і мінометів», — йдеться у повідомленні.

Українські сили ведуть ефективну оборону: за останні два дні знищено понад 90 окупантів, техніку та 158 дронів.

Російські підрозділи, які намагаються просунутися на північний захід для часткового оточення Покровська, зустрічають опір на ключових позиціях.

Командування підкреслює, що хоча загроза проникнення ворога серйозна, ЗСУ зберігають контроль над містом.

Що відбувається у Мирнограді

Речник угруповання військ «Схід» Григорій Шаповал в ефірі «Ми — Україна» 28 жовтня заявив про присутність ворога в Мирнограді. Проте згодом військове командування уточнило, що ця заява була обмовкою: насправді йшлося про ситуацію в районі Покровська.

Мирноград та його околиці залишаються під повним контролем Сил оборони України і жодних ворожих підрозділів у місті наразі не зафіксовано. Командування наголосило, що ситуація стабільна.

Однак 29 жовтня військовий блогер Богдан Мирошников повідомив, що російські підрозділи вже давно перебувіають поблизу південних околиць Мирнограда та посилили тиск з боку Новоекономічного й Родинського.

За його словами, ситуація стала логічним наслідком просідання оборони в тому напрямку.

«Водночас я не можу сказати, що там був якийсь провал. Ні, навпаки. З нашого боку там досвідчені підрозділи, які багато місяців тримали кордони без втрат територій. Але усьому є межа, і саме це, власне, і сталося», — зазначив Мирошников.

Водночас про присутність окупантів у Мирнограді повідомляє український волонтер Сергій Стерненко. Також він повідомив, що ситуація у місті вкрай важка.

«Логістики на транспорті до міста немає. Ситуація вкрай важка. Брехня, яку поширює УВ Схід, її тільки погіршує. Дронщики, змінюючи позиції, втратили чимало майна», — заявив волонтер.

Водночас він поширив відео, на якому зафіксована частина груп російської армії, наразі присутніх у Мирнограді з північного боку.

Дата публікації 15:50, 29.10.25 Кількість переглядів 154 Стерненко показав відео з російськими військами у Мирнограді

Експерти роблять невтішний прогноз

Осинтери DeepState повідомляють, що ситуація в Покровську опинилася на межі критичної через системне проникнення до міста російських військ.

«Противник зміг затягнути до міста вже не одну сотню піхотинців і продовжує просочуватися вглиб населеного пункту та розширювати свою диверсійно-розвідувальну діяльність», — йдеться у повідомленні.

Водночас ворог активізував диверсійно-розвідувальні групи та перерізав логістику в напрямку Мирнограда.

Як пояснюють експерти, успіх ворога пояснюється кількома факторами, а саме:

використанням слабких місць оборони (райони Звірового, Шевченка та вздовж залізниці);

кількісною перевагою в піхоті;

проблемами в координації українських підрозділів.

Зокрема, тактика окупантів включає влаштування засідок на шляхах переміщення, мінування шляхів постачання і цілеспрямовані атаки на тилові підрозділи, як-от РЕБ та артилерія. Крім того, росіяни масово використовують дрони для знищення української логістики.

Руйнування внаслідок російських атак у Мирнограді / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Аналітики наголошують, що критично важливо негайно заблокувати шляхи проникнення противника та провести масштабну зачистку силами цілих бригад, а не лише невеликих груп. Вони попереджають, що ситуація продовжує стрімко погіршуватися.

«Ситуація в Покровську на межі критичної і продовжує погіршуватися до того моменту, що виправити все може бути вже пізно», — завершили аналітики.

Путін заявляє про «оточення» ЗСУ в Куп’янську та Покровську

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Сили оборони України начебто заблоковані в Куп’янську та Покровську і перебувають в оточенні.

Диктатор запропонував допустити українських та іноземних журналістів до оточених підрозділів ЗСУ, пообіцявши на час їхньої присутності припинити бойові дії.

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

Водночас він цинічно заявив, що саме українська влада має вирішувати долю своїх громадян, які перебувають в оточенні.

Проте в офіційному Telegram-каналі Угруповання об’єднаних сил спростували заяву Путіна.

Там зазначили, що будь-які повідомлення про «оточення» українських військ є «вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях».

«Якби російський диктатор Володимир Путін не був воєнним злочинцем, можна було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе посміховиськом і повторювати за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти», — зазначили українські військові.

Водночас у Центрі протидії дезінформації РНБО зауважили, що брехня Кремля спрямована насамперед на Сполучені Штати.

Путін хоче захопити Покровськ до середини листопада

Видання The Financial Times повідомило, що Путін поставив перед військовим командуванням завдання встановити контроль над Покровськом до середини листопада 2025 року.

Своєю чергою військовий оглядач Денис Попович попередив, що Покровськ може бути втрачено вже в листопаді через різке погіршення ситуації.

Стела на в’їзді до Покровська / © Associated Press

«Я вперше можу сказати, що є ризик втрати Покровська протягом листопада. Якщо ситуація розвиватиметься так, як зараз, місто може бути втрачене», — зазначив Попович.

Експерт наголосив, що російські війська зараз контролюють значну частину міста, зокрема території південніше залізниці, і постійно нарощують присутність піхотних груп.

Своєю чергою генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж наголосив, що агломерація Покровськ — Мирноград є пріоритетною для Росії. За його словами, саме місто Покровськ необхідне Путіну для посилення переговорних позицій.

Проте Маломуж вважає, що втілити свій задум ворогові не вдасться, адже, адже Путін неодноразово ставив різні дедлайни, які були провальними.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни також важають, що росіянам не вдасться захопити Покровськ до середини листопада. Експерти нагадують, що російські війська вже провалили наказ Путіна захопити Донецьку й Луганську області до вересня 2022 року.

Аналітики ISW наголошують, що навіть станом на кінець 2025-го РФ не змогла взяти жодного великого міста в регіоні.

Для чого росіянам потрібен Порковськ

Офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу ДШВ ЗСУ Сергій Окішев розповів, що російські війська намагаються пробитися через Покровськ, щоб перерізати українські логістичні шляхи.

За його словами, окупанти не штурмують місто відкрито, а намагаються непомітно прослизнути.

Біля Мирнограда ворог іде в лобові атаки з танками, артилерією та авіабомбами, але наші хлопці з «Азову» та десантники зупиняють їх ще перед містом.

Покровськ / © Getty Images

Водночас голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив, що Покровськ є головною ціллю літньої наступальної кампанії ворога.

Експерт зазначає, що окупанти розраховують узяти Покровськ для того, щоб закріпитися у міській забудові на зиму.

«На сьогодні можна говорити, що справді вони перейшли до своєї такої головної цілі, і головні найбоєздатніші підрозділи, найчисельніші сконцентровані тут, у районі Покровська, бо їм за всяку ціну потрібно зайти до міста, і вони розраховують, що зимувати їм випаде все ж у міській забудові», — сказав Сергій Кузан.

