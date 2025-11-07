Покровськ на межі падіння: наскільки там критична ситуація для ЗСУ і що буде далі

Бої за Покровськ тривають / © Getty Images

Захоплення Покровська дасть Росії стратегічну перевагу для встановлення повного контролю над Донецькою областю, на яку претендує диктатор Путін у межах своїх амбіцій.

Про це пише видання The Economist.

Командир підрозділу «Тайфун» розповів, що Росія контролює щонайменше 60% Покровська. Решта території є спірною. З його слів, вся північна частина є сірою зоною.

Україна бореться за відновлення контролю над ключовими висотами, щоб розблокувати підрозділи, оточені ворогом далі на південь, йдеться в матеріалі. Найбільш нагальною проблемою є висоти на півночі Покровська.

«Схоже, ми втратимо частину наших підрозділів», — заявив офіцер.

У сусідньому Мирнограді ситуація не набагато краща, пише видання. Там українські війська ризикують опинитися в оточенні.

«Українці стримують російські спроби закрити прогалину в кільці, яка зараз становить лише кілька кілометрів завширшки. Очікуваний крах оборони Покровська свідчить про те, що окупанти знайшли формулу, яка, „хоч і є жахливою, але працює“, — зазначають журналісти.

Бої за Покровськ — що відомо

Головна ціль наступальної компанії військ РФ — велике промислове місто Покровськ і його супутник Мирноград — нібито опинилися в оточенні. Принаймні про це заявляє російська влада. Українська це заперечує, але каже про «важку ситуацію» на цій ділянці фронту.

Українські військові стикаються з труднощами логістики через постійні атаки російських дронів. Ворожі апарати ускладнюють рух транспорту і доставлення необхідних ресурсів на передову.

Як зазначає аналітик Sky News Майкл Кларк, до міста вже проникли невеликі групи російських військових, і якщо вони закріпляться, ЗСУ можуть бути змушені відступити. Українське командування перекидає елітні сили для вуличних боїв, проте шанси утримати місто Кларк оцінює як 50/50 через чисельну перевагу ворога.