Покровськ на межі: Путін близький до омріяної “перемоги”, але її ціна занадто висока - CNN

Покровськ. / © ТСН.ua

Реклама

Ймовірно, війська агресорки Російської Федерації перебувають на межі остаточного захоплення Покровська на Донеччині. Це може стати для ворога символічною перемогою, якої “фюрер” Володимир Путін домагався протягом 21 місяця, але дасться вона їм високою ціною.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Зазначається, що бої в місті загострилися останніми днями після того, як окупантам вдалося проникли туди.

Реклама

“Падіння Покровська, стратегічне значення якого вже значно зменшилося, але, тим не менш, стане найбільшою перемогою для Москви від 2023 року, тепер здається майже неминучим”, - пише видання з посиланням на тих, “хто на місцях”.

Попри заяви РФ про оточення, Україна наголошує, що активні бойові дії тривають, але українські військові на місцях описують ситуацію як "складну". За їхніми словами, “російські військові продовжують просуватися вперед великою кількістю людей”.

“Ситуація складна, тривають усілякі бойові дії, перестрілки в міських районах та обстріли з усіх видів зброї”, – сказав CNN один командир батальйону.

Солдат з українського підрозділу безпілотників Peaky Blinders розповів CNN, що інтенсивність рухів окупантів настільки велика, що оператори БпЛА Сил оборони “просто не можуть встигати за темпом”.

Реклама

Битва з великим значенням

Міжнародні дослідники відзначають дуже велику кількість російських втрат навколо Покровська, хоча захоплення міста не матиме великого значення на місцях. CNN пише про те, що битва за це східноукраїнське місто більше не є боротьбою за стратегічно важливий логістичний вузол. Вона перетворилася на символічну битву.

Покровськ довгий час вважався ключовим містом для українців завдяки своєму автомобільному та залізничному сполученню. Він розташований на перетині кількох головних доріг, що ведуть до Донецька та Костянтинівки на сході та Дніпра та Запоріжжя на заході.

«Це мало оперативне значення, оскільки це була лінія постачання, яка підтримувала українську логістику, яка потім розгалужувалася та підтримувала інші українські тактичні позиції в менших селах та на полі навколо Покровська», – каже Джордж Баррос, який очолює групи з питань Росії в ISW.

Однак, це змінилося, коли Росія почала оточувати Покровськ влітку. Часті обстріли ключових автомагістралей та залізничних ліній змусили Київ шукати альтернативні маршрути постачання, перенісши функцію вузла з Покровська.

Реклама

«З цього моменту це фактично нічого не дає росіянам з операційної точки зору, оскільки вони вже досягли основного ефекту, який їм був потрібен деякий час тому», – сказав Баррос.

CNN наголошує, хоча Покровськ здебільшого зруйнований, а його стратегічне значення практично зникло, він став символом. А у війні, яка здебільшого зайшла в глухий кут, такі символи мають значення, констатують у виданні. Місто може стати найбільшим, яке Росія захопила від часів Бахмута у травні 2023 року.

«Стратегічно, з політичної та інформаційної точки зору, Покровськ дуже важливий, бо Володимир Путін неодноразово робив публічні заяви на національному та міжнародному рівні щодо захоплення. Він проводить стратегічну інформаційну кампанію, яка прагне представити військову перемогу Росії на полі бою як неминучу”, - наголосив американський аналітик.

Донбас - як ціль Путіна

Зауважимо, що “фюрер” Путін чітко дав зрозуміти, що його метою є захоплення всієї Донецької та Луганської областей на сході України, а також Херсонської та Запорізької областей на півдні.

Реклама

Захоплення Покровська дозволило б Росії зосередити свою увагу на іншому, а саме - на мережі промислових міст на північному сході, які формують основу української оборони в регіоні.

Солдат зі 129-ї бригади ЗСУ, який зараз дислокований поблизу Костянтинівки, розповів CNN, що «щойно росіяни розберуться з Покровськом та сусіднім Мирноградом, тиск на Костянтинівку посилиться, і вони рушать у бік Дружківки».

«Наказу про відступ не було, хоча всі вже розуміють, що падіння Покровська неминуче. Покровськ утримували дуже довго, дуже довго. Але сили були виснажені, а підкріплення не було вчасно надіслано», – розповів він.

Нагадаємо, Bloomberg пише про те, що Україна може перетворити тактичну поразку в Покровську на стратегічну перемогу у війні. Росія сконцентрувала понад 100 тис. військових на цьому напрямку та витрачає величезні ресурси, щоб виконати - захопити місто до початку зими. Оглядач видання вважає, що взяття Покровська не відкриє російським військам шлях до «зачищення» так званого «поясу фортець».

Реклама

The Wall Street Journal зауважує, що бої за Покровськ досягли критичної точки, а Росія близька до найбільшого успіху за 2 роки. Основні бої у війні РФ проти України точилися навколо міста. Армія РФ кидала піхоту в криваві штурми уздовж лісосмуг і через навколишні села, водночас українські війська активно застосовували ударні дрони, щоб стримувати ворога.