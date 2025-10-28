Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нарощування угруповання захисників для оборони Покровська. Це місто на сьогодні — головна ціль російської армії. Глава держави також описав ситуацію на інших напрямках фронту.

Про це Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами.

Ситуація в Покровську

Щодо ситуації довкола Покровська, то президент повідомив, що там у різних місцях перебувають близько 200 російських окупантів.

«Ситуація на фронті. Біля Покровська нарощуємо угруповання для захисту. Близько 200 «рускіх» там знаходяться в різних місцях — ми бачимо це дронами. Як тільки вони вилізають, як тільки є вогневе застосування «рускімі» з тієї чи іншої точки — їх знаходять і знищують. Покровськ на сьогодні — головна ціль росіян», — розповів Зеленський.

Він зазначив, що ворог дуже хотів, аби однією з основних цілей був Куп’янськ, але на сьогодні загарбники не мають там таких можливостей.

Ситуація на інших напрямках фронту

За словами президента, на Новопавлівському напрямку бої ведуться у шести населених пунктах.

«Було 8, потім 4, зараз 6. Тобто ситуація вже певний час в таких межах, і вдається не допускати розширення проблем на цьому напрямку. Вважаємо, що там все більш-менш стабільно», — розповів глава держави.

Ситуація на інших напрямках — без суттєвих змін.

«Сумський напрямок — наші трішки просунулися, 700 метрів. Незначний рух, але він є», — сказав Зеленський.

Ситуація у Лимані залишається незмінною. За три тижні російські війська повністю втратили там наступальну ініціативу.

«Часів Яр — там без успіху противника. Костянтинівка — загалом така ж ситуація, як в Часовому Яру. Тобто ворог використовував свої ССО, і був знищений. Це з доповіді військових», — поінформував президент.

Нагадаємо, 27 жовтня українські військові та експерти повідомили, що у Покровську точаться міські бої з групами російських військ, які просочилися у забудову міста. На Покровському напрямку наступають три ворожі армії, використовуючи тактику «просочування» малих груп у тил української оборони, між осередками спротиву. Заява 7-го корпусу ДШВ підтверджує, що окупанти накопичилися в різних частинах міста, але про повний контроль над жодним із районів Покровська не йдеться.

Ввечері того ж дня Зеленський підтвердив, що бої вже тривають у самому Покровську.