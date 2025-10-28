- Дата публікації
"Покровськ на сьогодні — головна ціль росіян": Зеленський описав ситуацію там і на інших напрямках
Зеленський описав ситуацію на ключових напрямках фронту, наголосивши, що Покровськ залишається головною ціллю росіян.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про нарощування угруповання захисників для оборони Покровська. Це місто на сьогодні — головна ціль російської армії. Глава держави також описав ситуацію на інших напрямках фронту.
Про це Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами.
Ситуація в Покровську
Щодо ситуації довкола Покровська, то президент повідомив, що там у різних місцях перебувають близько 200 російських окупантів.
«Ситуація на фронті. Біля Покровська нарощуємо угруповання для захисту. Близько 200 «рускіх» там знаходяться в різних місцях — ми бачимо це дронами. Як тільки вони вилізають, як тільки є вогневе застосування «рускімі» з тієї чи іншої точки — їх знаходять і знищують. Покровськ на сьогодні — головна ціль росіян», — розповів Зеленський.
Він зазначив, що ворог дуже хотів, аби однією з основних цілей був Куп’янськ, але на сьогодні загарбники не мають там таких можливостей.
Ситуація на інших напрямках фронту
За словами президента, на Новопавлівському напрямку бої ведуться у шести населених пунктах.
«Було 8, потім 4, зараз 6. Тобто ситуація вже певний час в таких межах, і вдається не допускати розширення проблем на цьому напрямку. Вважаємо, що там все більш-менш стабільно», — розповів глава держави.
Ситуація на інших напрямках — без суттєвих змін.
«Сумський напрямок — наші трішки просунулися, 700 метрів. Незначний рух, але він є», — сказав Зеленський.
Ситуація у Лимані залишається незмінною. За три тижні російські війська повністю втратили там наступальну ініціативу.
«Часів Яр — там без успіху противника. Костянтинівка — загалом така ж ситуація, як в Часовому Яру. Тобто ворог використовував свої ССО, і був знищений. Це з доповіді військових», — поінформував президент.
Нагадаємо, 27 жовтня українські військові та експерти повідомили, що у Покровську точаться міські бої з групами російських військ, які просочилися у забудову міста. На Покровському напрямку наступають три ворожі армії, використовуючи тактику «просочування» малих груп у тил української оборони, між осередками спротиву. Заява 7-го корпусу ДШВ підтверджує, що окупанти накопичилися в різних частинах міста, але про повний контроль над жодним із районів Покровська не йдеться.
Ввечері того ж дня Зеленський підтвердив, що бої вже тривають у самому Покровську.