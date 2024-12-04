"Покровськ під загрозою падіння": експерт оцінив, коли буде головна битва за місто

У районі Покровська тривають активні бойові дії, українським військам вдається призупиняти просування ворога на флангах. Битва за місто цього року може і не відбутися.

Таку думку керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко висловив у ефірі Radio NV.

Мусієнко поділився прогнозом щодо битви за Покровськ. Він зазначив, що найпесимістичніші прогнози не справдились.

"Покровськ під загрозою падіння від жовтня. Зрештою ми ж прекрасно розуміємо, що там тривають активні бойові дії, але найпесимістичніші прогнози не справдились. Хочу нагадати, що передбачення, зокрема наших партнерів з НАТО, були в тому, що в другій половині вересня мали бути вже місцеві бої за Покровськ", – розповів експерт.

Він додав, що у вересні в Покровську вже мало бути те, що зараз відбувається у Кураховому. Натомість українським військам вдається стримувати ворога.

"Враховуючи те, як вдається призупиняти просування ворога на флангах в районі Покровська, ризикну припустити, що взагалі ця битва за Покровськ цього року може і не відбутися", – сказав Мусієнко.

Він сказав, що слід спостерігати за тим, як російська армія увійде до кампанії вже 2025 року – після Курахового. Після цього можна буде прогнозувати долю Покровського напрямку і загалом фронту на цій ділянці.

До слова, анонімний високопосадовець НАТО заявив журналістам про прискорення просування російських військ на фронті. Посадовець, вважає можливим сповільнення просування окупантів після Покровська, якщо їм вдасться захопити це місто.

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