Покровськ під загрозою: експерт попередив, куди можуть рушити російські війська далі

Покровськ / © Associated Press

Ситуація на Покровському напрямку залишається однією з найскладніших на фронті. Хоча потенційний відступ Сил оборони з міста не означатиме програшу у війні на стратегічному рівні, це створить суттєві загрози для сусідніх регіонів та ключових вузлів оборони Донецької області.

Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович для «24 Каналу».

За словами експерта, тривала оборона Покровська дозволила українським захисникам виграти час та підготувати нові оборонні рубежі. Зокрема, Силам оборони вдалося вибити ворога з Добропілля, де раніше окупанти намагалися імітувати прорив ліній оборони.

Однак, якщо російським військам все ж вдасться захопити Покровськ, це відкриє для них нові оперативні можливості.

«Якщо росіяни досягнуть успіху тут, то далі сконцентрують зусилля на захопленні Костянтинівки, там складна ситуація. Крім цього, окупанти можуть отримати доступ до Дніпропетровської області», — попередив Попович.

Яка ситуація в Мирнограді

Наразі бойові дії точаться у північній частині Покровська. Вкрай важкою залишається ситуація з логістикою у сусідньому Мирнограді, який фактично опинився у «сірій зоні».

Попри те, що окупанти ще не контролюють ці міста повністю, тиск на українські позиції не зменшується. Росіяни намагаються захопити Покровськ вже протягом півтора року, і відсутність швидкого успіху змушує їх кидати у бій нові резерви.

За словами експерта, втрата контролю над певними населеними пунктами Донеччини створює передумови для масштабних битв за останні великі міста області, що перебувають під контролем України. Днями стало відомо про захоплення ворогом Сіверська, який експерти називають «східною брамою» до Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Наступною ціллю ворога може стати Лиман.

«Ми поступово підходимо до боїв за Слов’янсько-Краматорську агломерацію, якщо росіяни матимуть успіх у Костянтинівці та Лимані. Часові рамки важко назвати, бої можуть тривати місяцями», — зазначив оглядач.

Саме Костянтинівка розглядається як «південні ворота» до цього укріпрайону.

Успіх або провал під Покровськом має не лише військове, а й політичне значення. Для Кремля захоплення цього міста є принциповим для посилення переговорних позицій.

Особливо гостро це питання постало для Москви на тлі невдач на інших ділянках фронту. Зокрема, втрата контролю над Куп’янськом стала для росіян болісною інформаційною поразкою, адже їхня пропаганда неодноразово звітувала про нібито повне захоплення міста.

Експерт переконаний, що тепер Путін намагатиметься перекрити цей провал хоч якимось просуванням на Покровському напрямку.

Нагадаємо, в Угрупованні військ «Схід» повідомили, що у Покровську Донецької області триває оборона, українські війська контролюють північну частину міста. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують російських окупантів на підступах до міста.