Покровськ під загрозою, кільце стискається: експерт заявив про критичну ситуацію біля міста

Покровськ. / © Associated Press

На Покровському напрямку зосереджено понад 110 тисяч військових РФ. Велика кількість живої сили дозволяє ворогу просуватися. Ситуація залишається дуже важкою.

Про це повідомив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу Ігор Романенко в ефірі Radio NV.

Окрім того, росіяни накопичили запаси дронів і перекинули додаткових операторів для застосування БпЛА. За словами експерта, як наслідок, у Покровську і навколо загарбники "знищують усе, що рухається".

Окупаційній армії вдалося перерізати важливі логістичні шляхи з північного сходу до Покровська. У ЗСУ залишається дедалі менше можливостей для вдалого постачання ресурсів. Покращити ситуацію може підсилення українських частин та підрозділів особовим складом або ж ресурсами.

"Навколо агломерації кільце звужується і йдуть далі по охопленню. Колись було напівкільце, а зараз це гирло охоплення зменшується. З усіма наслідками для оборонців, які перебувають в місті", – додав Романенко.

Нагадаємо, начальниця відділення комунікацій 117-ї окремої механізованої бригади Юлія Степанюк каже, що на Покровському напрямку окупанти не припиняють спроб штурмів, кидаючи у бій навіть поранених. Втім, ці спроби є неефективними.

За інформацією Генштабу, українські Сили оборони стримують російських окупантів довкола Покровсько-Мирноградської агломерації. Інформація про оточення підрозділів ЗСУ у Покровську не відповідає дійсності.

Аналітики ISW повідомили, що росіяни стрімко наближаються одразу до двох міст – Лимана та Сіверська. Навесні цього року російські загарбницькі війська покращили свою здатність перекривати українські лінії постачання в лісистій місцевості. Зокрема, йдеться про Серебрянський ліс.