Росія зібрала на Покровському напрямку понад 100 тисяч військових: чи є загроза для міста

Покровськ / © Associated Press

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Починаючи від грудня 2024 року до лютого 2025-го, російська армія намагалася захопити місто Покровськ, що на Донеччині. Однак тоді спроби ворога виявилися безрезультатними, адже ЗСУ відбили всі атаки окупантів.

Однак Кремль не відступає від свого задуму — повністю захопити Покровськ, тим самим здобувши перемогу на одній з важливих ділянок фронту.

Експерти заявляють про зміну тактики ворога, а ЗМІ повідомляють про понад стотисячне військо, яке зосереджене на цьому напрямку.

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ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію на Покровському напрямку та чи є загроза для міста.

Наступ Росії на Покровському напрямку

На початку липня іноземні медіа повідомляли, що Росія активізувала наступ на двох напрямках — під Покровськом і на Сумщині. Цим самим росіяни змушують Україну розподіляти сили.

Як зазначали ЗМІ, Покровськ залишається ключовою метою ворога, адже його захоплення дозволило б Росії контролювати Донеччину та загрожувати Дніпропетровській області.

Руйнування у Покровську

Водночас медіа наголошують, що захист Покровська залишається вирішальним, адже його втрата може підірвати мораль українців і посилити тиск на Київ.

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Про погіршення ситуації на Покровському напрямку повідомляв воєнний кореспондент Богдан Мірошников. За його словами, армія РФ пішла в масовані штурми.

«Це стосується не лише міжріччя Солоної та Вовчої, а ще районів Котлиного та Удачного. Тільки тепер це ще й підкріплюється масованими атаками на іншому фланзі, в бік Новоекономічного та західніше Коптєвого», — зазначав військкор 8 липня.

Росія змінює підхід і намагається оточити Покровськ новим способом

Раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) попереджали, що росіяни намагатимуться оточити місто Покровськ, наступ на яке розпочали ще торік.

За прогнозами аналітиків, окупанти намагатимуться обійти з заходу укріплену лінію Сил оборони на Донеччині.

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За даними ISW, 4 липня з’явилися відео, яке підтверджує просування російських військ на північний схід від Покровська — росіянам вдалося захопити села Коптєве та Шевченко Перше, а також вийти до південно-східної околиці Разіне.

Аналітики зазначають, що російське командування, ймовірно, планує використати цей виступ між Покровськом і Торецьком, щоб охопити місто з півночі або обійти українські позиції біля Костянтинівки.

«Російські підрозділи, які здійснюють ці атаки, перебувають у зоні бойових дій від моменту їх перекидання для підсилення угруповання військ РФ, що діє на схід від Покровська, у лютому та березні 2025 року», — зауважили в ISW.

Український аналітик Костянтин Машовець повідомив, що 39-та мотострілецька бригада та 150-та дивізія РФ активізувалися поблизу Новоторецького та Новоекономічного після захоплення Малинівки та Коптєвого.

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Згодом в американському Інституті вивчення війни зазначили, що росіяни змінюють тактику для досягнення своєї мети. За даними аналітиків, армія РФ переорієнтовує свій наступ на район північніше Покровська — в бік Добропілля.

Там наголошують, що зміна тактики росіян відбулася після провальних атак у районі на захід від Торецька. Там армія РФ намагалася прорватися до Костянтинівки.

«Через відсутність значних успіхів командування окупантів почало шукати інші, менш укріплені напрямки», — зазначають в ISW.

Понад стотисячне військо на Покровському напрямку

Військовий експерт Сергій Грабський 2 липня повідомляв, що Росія зібрала 110 тисяч солдатів під Покровськом, намагаючись обійти місто зі сходу. Попри велику чисельність серйозного прориву немає, адже ворог зазнає великих втрат.

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За словами Грабського, загрози оточення самого міста Покровськ наразі немає. Проте він попередив, що ворог може використати паузу для підготовки нових атак.

Своєю чергою про стотисячне військо росіян у районі Покровська та Костянтинівки 9 липня повідомили у ЗСУ.

Віктор Трегубов, речник Об’єднаного стратегічного угруповання військ «Хортиця», в етері «Суспільного. Студія» зазначив, що основний наступ російських військ розгорнувся на сході Покровського напрямку, особливо на ділянці Покровськ — Костянтинівка.

Водночас, за словами Трегубова, ворог продовжує спроби просування на Новопавлівському напрямку, намагаючись вийти до межі Донецької та Дніпропетровської областей.

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Віктор Трегубов, речник Об’єднаного стратегічного угруповання військ «Хортиця» / © АрміяInform

Речник ОСУВ «Хортиця» зазначив, що такі дії окупантів є частиною «російської літньої кампанії», і вони «кинули все, що мають», на Покровський напрямок.

«Це основна частина їхньої так званої літньої кампанії. Вони мали діяти у трьох напрямках: Сумському, Новопавлівському та Покровському. На Сумщині план повністю провалився, на Новопавлівці — дуже стараються, але просування мінімальне. А от на Покровському напрямку кинуто все, що вони мають», — повідомив Трегубов.

Проте ЗСУ продовжують стримувати натиск противника, який застосовує авіацію, керовані авіабомби та велику кількість техніки.

Водночас Генштаб повідомляє, що Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті. Там зазначають, що за останню добу (інформація станом на 16:00 9 липня) ворог намагався 36 разів витіснити ЗСУ з позицій в районі Покровська.

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Зокрема, росіяни вдарили авіацією по таких населених пунктах:

Шахове

Полтавка

Паньківка

Володимирівка

Сухий Я

Покровськ

Мапа DeepState / © Deepstatemap

Чого прагне досягнути РФ на Покровському напрямку

Керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХI» Павло Лакійчук пояснив дії ворога на Покровському напрямку.

За словами експерта, росіяни намагаються скоротити лінію фронту та звільнити резерви для подальших атак у напрямку Дніпропетровської області.

Як вважає Лакійчук, армія РФ має дві цілі:

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звільнити сили для посилення головних ударів на Покровськ чи Лиман,

ущільнити оборону на випадок українських контратак.

«Відсуваючи наші сили на цьому напрямку, вони (росіяни — Ред.) намагаються скоротити лінію фронту, яка може утримуватися меншим числом сил. Росіяни звільняють резерви, які можуть бути перекинуті на головний напрямок удару, на той самий Покровськ, на Лиман або, навпаки, ущільнити оборону в разі можливих контрнаступальних дій наших Збройних сил», — розповів військовий експерт.

Водночас офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький наголошує, що Росія планує масштабне оточення Покровська, передає «24 Канал». Ворог намагається створити «широке кільце» навколо Покровська з виходом на стратегічну трасу Покровськ — Павлоград.

Цехоцький зазначив, що тактика ворога не змінилася, адже він і надалі відправляє малі піхотні групи (по 2–3 бійців) для просування і закріплення на позиціях.

«Ховаються групи по двоє чи по троє. Одного поранили — іншого вбили. Завжди стежимо, щоб вибити третього. Йде безперервна робота зі знищення ворога», — наголосив офіцер ЗСУ.

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Нагадаємо, нещодавно аналітики DeepState зафіксували просування ворога поблизу Яблунівки, Колодязів та інших населених пунктів на Донеччині.

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