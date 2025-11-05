Покровськ під загрозою: в ISW проаналізували, РФ змінила тактику і прорвалася на цьому напрямку

Покровськ. / © ТСН.ua

Нещодавні російські просування через Покровськ на Донеччині є кульмінацією 21-місячної кампанії РФ із захоплення цього міста. Протягом цього часу загарбникам вдалося досягли нинішнього простору для боїв на Покровському напрямку.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що армії РФ знадобився 21 місяць, щоб просунутися на 39 кілометрів від Авдіївки до Покровська. Окупанти вперше розпочали наступ на це місто у лютому 2024-го після захоплення Авдіївки. Спочатку росіяни почали створювати умови для взяття Покровська прямими фронтальними атаками у березні торік, але ці зусилля зазнали невдачі.

Натомість восени 2024-го війська Росії перейшли до кампанії з обходу. Вони провели коротку серію наступів на Покровському напрямку взимку 2025 року, але не змінювали пріоритети цього напрямку до липня 2025 року. Успішні операції українських безпілотників значною мірою загальмували просування Росії на Покровському напрямку з кінця 2024 року до літа 2025 року.

Втім, нинішні успіхи РФ в Покровському секторі значною мірою стали можливими завдяки російським атакам на українські безпілотники. Підрозділ БпЛА безпілотників, що працює на цій ділянці фронту, повідомив, що окупанти щодня надсилають до міста майже 100 вогневих груп, кожна з яких складається до трьох осіб. Ці російські групи перевантажують позиції ЗСУ таким чином, що українські оператори БпЛА не мають часу запускати дрони.

Українські військові джерела нещодавно повідомили, що російські групи інфільтрації навмисно ціляться в українські екіпажі БпЛА, щоб вступити з ними в ближній бій, перешкоджаючи операціям дронів Сил оборони.

“Поєднання російської наземної тактики та впровадження ефектів ПБП створили середовище, в якому українським військам дуже важко керувати безпілотниками. ПБП – це використання повітряних сил для ураження цілей у тилу лінії фронту з метою впливу на операції на полі бою в найближчій перспективі“, - наголосили в Інституті.

Росія також розгорнула елітних операторів дронів Центру передових безпілотних технологій «Рубікон» на Покровському напрямку та в інших пріоритетних секторах Донецької області, щоб зосередитися на перехопленні українських глобальних військових комплексів та ліквідації операторів дронів ЗСУ.

Однак ці зусилля російських сил з перехоплення не виявилися такими ж ефективними на всій лінії фронту і не обов'язково будуть застосовні до інших частин театру військових дій. Міське середовище в Покровську забезпечило армії РФ прикриття та маскування для груп інфільтрації та екіпажів безпілотників, яких немає в інших районах лінії фронту. Крім того, країна-агресорка Росія виділила вражаючу кількість людських ресурсів та матеріалів для захоплення цього міста.

Кампанія РФ із захоплення Покровська. Мапа ISW.

Просування у Покровську

Геолокаційні відеозаписи за 3-4 листопада свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північно-західному, північному та північно-східному Покровську.

Аналітики наголошують: російські мілблогери визнали, що їхні війська ще не захопили весь Покровськ і що бої в місті тривають. Зокрема, в північній та східній частинах. Окрім того, окупанти зміцнюють позиції в центрі та на сході.

Тим часом українські війська продовжують оборонні зусилля на Покровському напрямку. Зокрема, ГУР повідомило, що його війська відкрили наземний коридор для перекидання підкріплень до Покровська та проводять операції з покращення логістики на передовій та запобігання розширенню російськими військами свого вогневого контролю над українськими глобальними військовими комплексами.

Українські сили також продовжують контратаки на східному фланзі російських сил під Покровськом у тактичному районі Добропілля, щоб зняти тиск на Покровськ.

Нагадаємо, станом на 4 листопада ситуація у Покровську критична — північна частина міста під загрозою контролю росіян, а українські військові заблоковані на околицях. Їм немає як звідти вийти. Наразі основні бої точаться в районі залізничного полотна.

Аналітики DeepState заявляють, що РФ закріплюється у Покровську і намагається відрізати Мирноград. Окупанти вже контролюють місцевість усередині Покровська, активно облаштовують позиції та контролюють логістичні шляхи для просочування.

Військовий експерт Владислав Селезньов наголошує: РФ концентрує війська під Покровськом. Покровсько-Мирноградський напрямок є пріоритетним для Кремля. Головна мета противника — взяти під контроль міську агломерацію, щоб відкрити собі шлях для подальшого наступу на Слов’янськ і Краматорськ.