Покровськ під загрозою: військовий аналітик визнав можливу втрату міста у листопаді

Покровськ / © Getty Images

Попри заяви Росії, Покровськ не перебуває в оточенні, однак ризик його втрати у листопаді суттєво зріс.

Про це в ефірі Radio NV розповів військовий оглядач Денис Попович.

За словами експерта, нині ситуація у Покровську різко погіршується.

«Я вперше можу сказати, що є ризик втрати Покровська протягом листопада. Якщо ситуація розвиватиметься так, як зараз, — місто може бути втрачено», — зазначив Попович.

Він наголосив, що російські війська вже присутні на значній території Покровська. Зокрема, окупанти діють південніше залізниці, яка ділить місто навпіл.

Експерт підтвердив, що російські підрозділи вчора з’явилися на околицях Мирнограда.

«Вони давно туди забігають, але вчора це було офіційно підтверджено. У самому Покровську вони не закріпилися, але просочуються піхотними групами», — пояснив він.

Попри стійку оборону, кількість піхотних груп РФ у Покровську постійно збільшується.

«Добре, що про це почали говорити на високому рівні — це дає надію на рішення, які змінять ситуацію на користь Сил оборони. Але ворог присутній у місті в доволі значній кількості», — підсумував Попович.

Нагадаємо, Володимир Путін наказав військам РФ захопити Покровськ до середини листопада, однак аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають це малоймовірним. Попри незначне просування окупантів біля Мирнограда, російські сили не контролюють жодної позиції в межах самого Покровська.

Експерти наголошують, що такі «ультимативні» накази Кремля вже неодноразово провалювалися, а взяття міста може розтягнутися на роки.