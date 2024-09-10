"Покровськ потрібно втримати": генерал-майор пояснив, чому захоплення міста матиме катастрофічні наслідки

Британський генерал-майор у відставці Чіп Чепмен нагадав, що Покровськ є критично важливим для загальної комунікаційної лінії України в цьому регіоні.

Захоплення Покровська Донецької області, де зараз тривають запеклі бої, може стати катастрофічним для загальної комунікаційної лінії України в цьому регіоні.

Про це у розмові з "24 Каналом" сказав генерал-майор Великої Британії у відставці Чіп Чепмен.

Він зауважив, що зараз для України одним з ризиків є наступ росіян на Покровському напрямку.

"Не всі варіанти для Путіна є поганими", – вважає генерал-майор Великої Британії у відставці, коментуючи ситуацію на Покровському напрямку та Курську операцію Сил оборони.

За його словами, наразі у регіоні найбільше не вистачає сил та ресурсів – як людських, так і артилерійських. Там немає колапсу, який гарантував би перемогу Росії, проте захоплення Покровська могло б стати катастрофічним для загальної комунікаційної лінії України в цьому регіоні.

"Його значення як ключового залізничного та дорожнього вузла для постачання інших частин українських сил у цьому секторі є критично важливим. Покровськ потрібно втримати", – сказав Чепмен.

Він пригадав, що шість місяців тому багато хто говорив, що падіння Авдіївки має оперативне значення. Однак це місто було важливим через те, що воно вело до Покровська, який якраз має велике значення. Тому захоплення Покровська окупантами матиме оперативне значення на відміну від падіння Авдіївки.

Раніше військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман прокоментував публікації іноземних ЗМІ про те, що "за Покровськом відкриються двері до Дніпра".

Тим часом президент України Володимир Зеленський відзначив, що непроста ситуація на Покровському напрямку, де тривають штурмові дії окупантів, упродовж останніх днів стала покращуватись завдяки діям ЗСУ.

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