Покровськ протримається лічені дні, а далі можливий "ефект доміно" — Le Monde
Ситуація в Покровську на Донеччині загострилася — російські війська прорвалися в місто, ЗСУ утримують вузький логістичний коридор.
Ситуація під Покровськом на Донеччині стала критичною — українські сили стримують переважаючі російські війська, але місто може впасти протягом кількох днів.
Про це повідомляє французьке видання Le Monde.
За даними журналістів, російські піхотні підрозділи вже проникли в місто, яке опинилося під тиском із трьох напрямків — півночі, сходу та півдня. Українські підрозділи продовжують утримувати трикілометровий коридор для логістики, однак відчувають нестачу людей і ресурсів.
“У цьому районі їх утричі більше. Варто знищити одну групу — одразу з’являється інша. Їхні ресурси, схоже, невичерпні”, — цитує видання одного з українських військових.
Le Monde зазначає, що можливе захоплення Покровська може стати першим великим досягненням російської армії з лютого 2024 року, коли Україна втратила Авдіївку.
Аналітики видання попереджають: якщо ЗСУ доведеться відступити, російські війська отримають плацдарм із бетонними укріпленнями, що дозволить їм розпочати наступ у напрямку Дніпропетровської області. Такий розвиток подій може призвести до “ефекту доміно” на інших ділянках фронту.
Раніше фахівець із систем зв’язку й РЕБ Сергій “Флеш” Бескрестнов повідомив, що військово-політичне командування ухвалило рішення утримувати Покровсько-Мирноградську агломерацію максимально довго. Для цього до району буде перекинуто всі доступні резерви.
Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові продовжують тримати оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації. Оточення підрозділів Сил оборони та частин немає.