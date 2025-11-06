ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2792
Час на прочитання
1 хв

Покровськ протримається лічені дні, а далі можливий "ефект доміно" — Le Monde

Ситуація в Покровську на Донеччині загострилася — російські війська прорвалися в місто, ЗСУ утримують вузький логістичний коридор.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
ЗСУ у Покровську

ЗСУ у Покровську / © Associated Press

Ситуація під Покровськом на Донеччині стала критичною — українські сили стримують переважаючі російські війська, але місто може впасти протягом кількох днів.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

За даними журналістів, російські піхотні підрозділи вже проникли в місто, яке опинилося під тиском із трьох напрямків — півночі, сходу та півдня. Українські підрозділи продовжують утримувати трикілометровий коридор для логістики, однак відчувають нестачу людей і ресурсів.

“У цьому районі їх утричі більше. Варто знищити одну групу — одразу з’являється інша. Їхні ресурси, схоже, невичерпні”, — цитує видання одного з українських військових.

Le Monde зазначає, що можливе захоплення Покровська може стати першим великим досягненням російської армії з лютого 2024 року, коли Україна втратила Авдіївку.

Аналітики видання попереджають: якщо ЗСУ доведеться відступити, російські війська отримають плацдарм із бетонними укріпленнями, що дозволить їм розпочати наступ у напрямку Дніпропетровської області. Такий розвиток подій може призвести до “ефекту доміно” на інших ділянках фронту.

Раніше фахівець із систем зв’язку й РЕБ Сергій “Флеш” Бескрестнов повідомив, що військово-політичне командування ухвалило рішення утримувати Покровсько-Мирноградську агломерацію максимально довго. Для цього до району буде перекинуто всі доступні резерви.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові продовжують тримати оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації. Оточення підрозділів Сил оборони та частин немає.

Дата публікації
Кількість переглядів
2792
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie