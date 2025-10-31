"Покровськ приречений": Le Figaro про фатальне виснаження ЗСУ

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Кризи на кількох напрямках одночасно, від Куп’янська до Покровська, свідчать про гостру нестачу піхоти в ЗСУ. Аналітики вважають Покровську агломерацію вже приреченою.

Про це йдеться у публікації газети Le Figaro.

Автори публікації зазначають, що ситуація у Покровську є критичною. Станом на сьогодні вже близько 80% території міста перебувають у «сірій зоні», якщо вірити мапам моніторингового проекту Deep State. Це створює велику небезпеку і для сусіднього Мирнограда.

Як пише Le Figaro, більшість військових аналітиків зараз вважають, що Покровсько-Мирноградська агломерація вже приречена. Видання прогнозує, що найближчими тижнями можна очікувати на маневр із відведення українських військ із цієї «кишені», щоб уникнути зайвих втрат.

Головною проблемою залишається брак людей. Теоретично Україна вже має новозбудовані укріплення на північ від Покровська.

«Але питання в тому, чи є у ЗСУ достатньо піхоти, щоб ці укріплення зайняти та утримувати», — зазначають французькі журналісти.

Гостра нестача живої сили постійно дається взнаки. Так званий Добропільський прорив, який стався у серпні, був наслідком саме цього: росіяни знайшли «діру» в українській обороні та затягнули в неї багато піхоти.

Битва за Покровськ — не єдина проблема. Кризові явища спостерігаються в обороні Куп’янська та на сході Дніпропетровської області, що, у свою чергу, створює загрозу для Гуляйполя на Запоріжжі. Також росіяни вже прямо загрожують Костянтинівці, Лиману та Сіверську.

Усе це ставить під питання здатність України втримати Слов’янсько-Краматорсько-Костянтинівську агломерацію — останню велику групу міст на Донбасі, підконтрольну Україні.

Українська армія опинилася в ситуації «перевантаження пріоритетів», заявив у розмові із Le Figaro неназваний французький військовий.

«Це симптоми погіршення військового ослаблення. Якщо українцям вдасться стабілізувати один сектор, це станеться за рахунок трьох інших, які незабаром впадуть», — песимістично підсумовує він.

Нагадаємо, для оточення Покровської агломерації РФ залучила близько 11 тисяч окупантів. А очільник Кремля Володимир Путін дав наказ своїм солдатам захопити Покровськ до середини листопада.