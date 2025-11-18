Покровськ став "магнітом" для Росії: експерт розповів, до яких дій готуються окупанти

Війна в Україні / © Associated Press

Попри колосальні ресурси, які Росія кинула на Покровський напрямок, її просування там мінімальне. Ця агломерація стала «магнітом», що скував до 150 тисяч окупантів. Проте військовий експерт Владислав Селезньов попереджає: ворог готує масштабний штурм сусіднього Мирнограда із застосуванням бронетехніки.

Таку думку він висловив в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA.

Експерт зазначив, що, попри складність ситуації, тішити себе ілюзіями щодо Покровська та Мирнограда не варто. За його даними, росіяни вже застосовують тактику інфільтрації в районі Мирнограда і готуються до більш рішучих дій.

«Противник зараз активно розміновує дороги з твердим покриттям, які розташовані на схід від Мирнограда», — повідомив Селезньов.

На його думку, це свідчить про те, що росіяни готують заходи за участю бронетехніки для проведення масштабного штурму цього населеного пункту.

Покровськ — «магніт» для чверті армії РФ

Експерт наголосив, що Покровсько-Мирноградська агломерація відіграє величезну стратегічну роль, сковуючи гігантські сили ворога.

«Концентрація в одному місці величезної кількості російських ресурсів, яку оцінюють у 110, 150 і навіть 170 тисяч, — це хороший магніт. Це трохи менше ніж чверть (від усього угруповання РФ — ред.), але ця чверть зосереджена на відносно невеликій ділянці фронту», — пояснив Селезньов.

Він підкреслив, що це не дає противнику можливості здійснювати маневр та перекидати ці сили на інші проблемні ділянки: на Лиманський напрямок, під Куп’янськ чи на південь Запорізької області.

Ситуація в самому Покровську вкрай динамічна. За словами Селезньова, усе, що на південь від залізниці, — це фактично «сіра зона» з перевагою росіян. Усе, що північніше, — «сіра зона», де перевагу мають українські Сили оборони, які проводять там рейди та знищують штурмовиків.

Головним тактичним прийомом обох сторін стала інфільтрація — просочування малих груп.

«Завдяки чому в зоні бойових дій з’явилися осередки, де окупантів повністю оточено. Забезпечення їх здійснюється або повітрям, або якось приховано, невеликими групами», — зазначив експерт. Він додав, що в подібній ситуації опиняються й деякі українські підрозділи.

Селезньов вважає, що українське командування, найімовірніше, застосує маневрову оборону, можливо, з відходом на нові рубежі, щоб уникнути оточення та зберегти логістику через «горловину» в районі Родинського та Гришиного.

Головною перевагою ворога залишається людський ресурс.

«Дослідники та низка українських військовослужбовців говорять про те, що на пріоритетних ділянках фронту спостерігається кратна перевага супротивника, яка сягає цифри 14-18 військовослужбовців на одного українського бійця», — наголосив Селезньов.

Саме через нестачу особового складу ЗСУ не можуть застосовувати тактику інфільтрації так само масштабно, як це робить Росія.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про провал РФ у Покровську.

«Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська, і терміни вкотре були перенесені», — наголосив він.