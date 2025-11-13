Покровськ у небезпеці: як густий туман допоміг росіянам прорватися до міста - ВВС

Армія РФ. / © Associated Press

Густий туман дозволив російським військам просунутися далі до Покровськ у Донецькій області. Завдяки погодним умовам армія РФ активізувала свої зусилля щодо перекидання більшої кількості військ до ключового стратегічного міста.

Про це йдеться у матеріалі ВВС.

Російські війська витратили понад рік, намагаючись захопити місто. За даними українських військових, зараз там може бути 300-500 росіян, а президент Володимир Зеленський називає ситуацію складною.

Просування росіян під прикриттям туману

Днями у Мережі з’явилося відео, на якому видно, як російські солдати відкрито їздять туманною дорогою на цивільних автомобілях та мотоциклах. За даними ВВС, локація з ролика - південна околиця міста на трасі Селидове-Покровськ.

Пілот безпілотника з підрозділу "Шершні Довбуша" 68-ї бригади з позивним "Гусь" розповів, що протягом кількох днів туман заважав проводити повітряну розвідку. Саме тому росіяни навіть «наважилися» розпочати штурм за допомогою колони техніки, яку зазвичай українські БпЛА негайно б знищили.

За словами військового, його підрозділ регулярно виявляв та ліквідовував невеликі російські групи, які намагалися просуватися пішки та на мотоциклах. Вони також брали участь у відбитті атаки, показаної у відео, яке було знято в неділю, 9 листопада.

Конвой був частково знищений, стверджує "Гусак", але через погоду не було відеоспостереження за моментом відбиття атаки. Тому достеменно не відомо, чи була вражена вся група.

Ситуація в місті

Тиждень тому, за оцінками Києва, у Покровську воювали до 300 російських солдатів. Втім, їхня кількість, ймовірно, зросла за цей час, адже південні райони міста зараз перебувають під окупацією РФ.

Згідно з картографією DeepState в Україні, загарбники наближаються до більшості районів Покровська. Деякі спостерігачі кажуть, що його падіння неминуче.

За словами “Гусака”, більшість районів міста зараз перебувають у “сірій зоні”, яку жодна зі сторін повністю не контролює

«Ми можемо утримувати позиції в одній будівлі, але ворог може бути в сусідній. Вони намагаються зайти нам за спину», – розповів він.

ВВС наголошує, що Москва намагається оточити Покровськ та сусідній Мирноград у так званому «котлі» і навіть якщо «кришка» не закрита, росіяни можуть постійно прицілюватися до всіх маршрутів вхід та вихід за допомогою дронів FPV.

“Щоб запобігти такому оточенню, українські війська відкинули російські війська від Суворового та Родинського на східній частині «котла», створивши більший розрив між російськими флангами”, - йдеться у тексті.

Російські війська намагаються перекрити логістичні маршрути підтримки українських військ у Покровську, атакуючи маршрути постачання не лише дистанційно за допомогою дронів та артилерії, але й відправляючи солдатів на землю.

Український військовий аналітик Костянтин Машовець каже, що ця тактика називається інфільтрацією, і вона виявилася досить успішною. Загарбники цілеспрямовано атакували українських пілотів FPV, тому у них немає достатніх ресурсів для виявлення пересування менших російських груп.

У міському середовищі російські солдати іноді проникають, переодягаючись у місцевих жителів або українських військових, каже Машовець. Їхня головна мета — викликати хаос серед захисників, а потім основні сили російської армії починають наступ.

Нагадаємо, у соцмережах ширилося відео, ймовірно, зроблене росіянами, на якому зафіксовано, як війська РФ заходять до Покровська. Більшість окупантів пересувається на мотоциклах, дехто — на легкових автомобілях. Військовий експерт Максим Жорін заявив, що ця тактика хаотичного наступу є ефективною на полі бою.

Експерт Андрій Ткачук пояснив, що туман завадив дронам ЗСУ. Позаяк це важкі погодні умови для наших підрозділів БпЛА, які працюють на Покровську. На цьому напрямку ворог зібрав рекордне 150-тисячне угруповання.