Психологічний стан піхоти на Покровському напрямку може стати ключовим фактором у наступі ворога.

На Покровському напрямку існує серйозна загроза продовження наступу російської армії, якщо не буде вжито заходів щодо зміни складу піхоти, яка наразі виконує оборонні функції.

Про це розповів мер Генічеська Станіслав Бунятов (командир взводу 24ОШБ "Айдар", позивний "Осман").

За його словами ключовими факторами, що впливають на ситуацію, є не лише фізична підготовленість особового складу, але й морально-психологічний стан військових.

Він розповів, що солдати, які вже звикли до постійного відступу під тиском ворога, що захоплює один населений пункт за іншим, можуть не витримати в обороні, навіть якщо цей тиск ослабне.

Досвід показує, що в умовах тривалого стресу і відсутності відчуття стабільності, мотивація військових може значно знизитись, що ускладнить здатність до активної оборони.

Нагадаємо, кореспондентка ТСН Наталія Нагорна розповідала, що з моменту створення ЗСУ пройшло 33 роки, так як вони переживали свої найважчі часи с моменту повномасштабної війни.

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