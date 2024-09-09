Покровський виступ може перетворитися на місце тотального знищення росіян – військовослужбовець ЗСУ

Якщо ще тиждень тому в українському інфопросторі обговорювалося питання Покровська вже як доконаного факту, що ворог його окупує, захопить, то зараз ця напруженість спала, зазначив Іван Тимочко.

Покровський виступ може перетворитися на місце тотального знищення росіян.

Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телеканалу "Еспресо".

"Покровський напрямок – тактичного рівня напрямок. Щоб досягти успіхів на півдні Донеччини чи на південно-східному напрямку, ворогу потрібно просуватися на напрямку Вугледар – Курахове – Покровськ, щоб створити плацдарм для руху, передусім охоплення, зʼєднання кінця самої Донецької області, і щоб потенційно розглядати як плацдарм для руху в бік Дніпра", – каже він.

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Але якщо тиждень тому, за словами Тимочка, в українському інфопросторі обговорювалося питання Покровська вже як доконаного факту, що ворог його окупує, захопить, то зараз ця напруженість спала.

"Імпульс або наступальний потенціал, який росіяни мали на цьому напрямку, суттєво знизився, і у них тепер дилема. Якщо окупанти не активізують свої війська в районі Курахове – Вугледар і не досягнуть там якихось успіхів тактичного рівня або не розширять хоча б у цьому напрямку свої фланги, то є ризики, що в недалекому майбутньому Покровський виступ може для них перетворитися на місце тотального знищення", – пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше президент Володимир Зеленський зробив обнадійливий прогноз щодо ситуації на Покровському напрямку.

ЗСУ відновлюються позиції біля Покровська - Зеленський

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