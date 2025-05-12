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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
622
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Покровський напрямок перетворився на пекло — що там відбувається наразі

Російські загарбники відновили наступальні дії на Покровському напрямку - ситуація дуже складна.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Покровський напрямок - найгарячіша точка на фронті

Покровський напрямок — найгарячіша точка на фронті / © Associated Press

Покровський напрямок залишається лідером за кількістю штурмів і кількістю знищеного особового складу противника.

Про це у Telegram повідомив український військовий, командир взводу 24ОШБ «Айдар» Станіслав «Осман» Бунятов.

«Загалом активність ворога висока на всій лінії, від Багатиря до Костянтинівського котла. Південно-західніше від Костянівки ворог мав просування завдяки низькому бойовому рівню підготовки нашого особового складу, поганій взаємодії та низького рівня спроможностей ударних БпЛА підрозділів, що відповідали за даний напрямок», — написав він.

Яка ситуація на Покровському напрямку

Покровський відтинок протягується довгими кілометрами лінії бойового зіткнення, але характер цих зіткнень різноманітний і має свою динаміку.

Від Новоторецького до Калинового ворог здійснює постійні спроби прорвати оборону українських військових, застосовуючи як просто піхоту, так і техніку, яка слугує підтримкою. А іноді збирають техніку з десятків одиниць, особливо, мотоциклетної і йдуть в штурми, зазначають аналітики DeepState.

«Найбільше активність проходить в районі Єлизаветівки, Тарасівки і Старої Миколаївки. Якщо з першим для росіян все безуспішно, то район Тарасівки є напруженим через тиск ворога на Водяне Друге і Зелене Поле, яке практично стало окупованим, а навколо Старої Миколаївки наразі ситуація загострюється, де противник підібрався впритул до села», — пишуть у DeepState.

Сьогодні, 12 травня, Генштаб повідомив, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 70 штурмових й наступальних дій агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Водяне Друге, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та Багатир.

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Дата публікації
Кількість переглядів
622
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