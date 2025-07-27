Покровський напрямок став місцем найжорсткішого наступу РФ: які загрози це створює

Покровськ / © Getty Images

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На Донеччині між містами Костянтинівка та Покровськ армія РФ мала певне просування. Мета окупантів — спробувати обійти оборону Покровська зі сходу та взяти місто в напівоточення.

Про це в етері «Суспільне. Студія» розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За словами Трегубова, напрямок Покровська — ключовий вектор російського наступу та ділянках фронту, де окупанти зосередили найбільше сил.

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«На Покровському все ж є певне просування з їхнього боку — часткове вклинення між Покровськом та Костянтинівкою. Вони намагаються його розвивати, тоді як наші війська намагаються знищити якомога більше живої сили та техніки, сповільнити наступ та відкинути їх», — сказав він.

Нагадаємо, український військовий аналітик Костянтин Машовець повідомив, що російські війська 39-ї мотострілецької бригади та 150-ї мотострілецької дивізії здійснюють бойові дії біля населених пунктів Новоторецьке (на північ від Разіного) та Новоекономічне (на південь від Разіного). Раніше, у червні 2025 року, ці підрозділи захопили село Малинівка, а нещодавно — Коптєве. Усі ці населені пункти розташовані на північний схід від Покровська.

Також експерт зазначив, що неподалік, у тому ж напрямку, діють підрозділи 110-ї мотострілецької бригади, яка раніше входила до складу 1-го армійського корпусу так званої «ДНР», а зараз підпорядковується Південному військовому округу РФ.

Аналітики ISW повідомили, що українські війська завдають втрат російським підрозділам, які діють поблизу села Разіне. Водночас поки що незрозуміло, чи планує російське командування використати саме ці сили для подальшого наступу на північ і захід від села, або ж перекине туди додаткові війська.

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В Інституті вивчення війни зазначають, що російські війська, ймовірно, досягли критичної межі втоми після понад року безперервних наступальних дій. За даними аналітиків, навіть якщо така операція буде реалізована, вона триватиме роками, супроводжуватиметься значними втратами й просуватиметься дуже повільно. Водночас експерти наголошують, що російське командування вже не раз показувало готовність до ведення тривалих і виснажливих наступів.

Напередодні повідомлялося, що РФ піде у наступ проти України у серпні — допоможуть солдати КНДР.