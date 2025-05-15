Покровський напрямок став значно активнішим: військовий повідомив, як діє армія РФ

Покровськ / © Associated Press

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За останній час Покровський напрямок став значно активнішим. Ворог підтягує особовий склад, техніку, засоби РЕБ, артилерію.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Скіф, командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем спеціального призначення «Тайфун» НГУ.

«Покровський напрямок є одним з найбільш гарячих. З лютого суттєво наростає кількість штурмів, кількість обстрілів, використання КАБів, артилерії, безпілотних систем. Кількість атак зростає, зростає кількість підрозділів, які діють на цьому напрямку», — зазначив він.

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РФ дійсно концентрує максимум зусиль та особового складу на цьому напрямку.

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається лідером за кількістю штурмів і кількістю знищеного особового складу противника. Про це написав український військовий, командир взводу 24-го ОШБ «Айдар» Станіслав «Осман» Бунятов.

За даними військового, активність ворога висока на всій лінії, від Багатиря до Костянтинівського котла.

"Південно-західніше від Костянтинівки ворог мав просування завдяки низькому бойовому рівню підготовки нашого особового складу, поганій взаємодії та низькому рівні спроможностей ударних БпЛА підрозділів, що відповідали за даний напрямок», — написав він.

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