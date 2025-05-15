- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 310
- Час на прочитання
- 1 хв
Покровський напрямок став значно активнішим: військовий повідомив, як діє армія РФ
Найімовірніше, російські війська готують продовження штурмів або здійснення нових на Покровському напрямку.
За останній час Покровський напрямок став значно активнішим. Ворог підтягує особовий склад, техніку, засоби РЕБ, артилерію.
Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Скіф, командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем спеціального призначення «Тайфун» НГУ.
«Покровський напрямок є одним з найбільш гарячих. З лютого суттєво наростає кількість штурмів, кількість обстрілів, використання КАБів, артилерії, безпілотних систем. Кількість атак зростає, зростає кількість підрозділів, які діють на цьому напрямку», — зазначив він.
РФ дійсно концентрує максимум зусиль та особового складу на цьому напрямку.
Нагадаємо, Покровський напрямок залишається лідером за кількістю штурмів і кількістю знищеного особового складу противника. Про це написав український військовий, командир взводу 24-го ОШБ «Айдар» Станіслав «Осман» Бунятов.
За даними військового, активність ворога висока на всій лінії, від Багатиря до Костянтинівського котла.
"Південно-західніше від Костянтинівки ворог мав просування завдяки низькому бойовому рівню підготовки нашого особового складу, поганій взаємодії та низькому рівні спроможностей ударних БпЛА підрозділів, що відповідали за даний напрямок», — написав він.