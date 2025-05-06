Покровський напрямок: Сирський заявив про певні успіхи Сил оборони

Олександр Сирський на Покровському напрямку. / © Олександр Сирський

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На Покровському напрямку, одному з найгарячіших ділянок фронту, українським військам вдалося досягти тактичних успіхів і стабілізувати ситуацію.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час робочої поїздки на Донеччину.

Нагородження військовослужбовців 425-го полку почесними відзнаками Головнокомандувача. / © Олександр Сирський

За його словами, сили оборони змогли подекуди перехопити ініціативу завдяки вмілим діям і мужності українських воїнів. Особливо відзначився 425-й окремий штурмовий полк “Скала”, який ефективно використовує тактику активної оборони.

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“Скала” вже не вперше повертає захоплені ворогом території. Так було в Ізюмі під час Харківської операції 2022 року, так сталося й цієї весни — у районі селища Шевченко під Покровськом.

Сирський нагородив військовослужбовців полку почесними відзнаками Головнокомандувача та подякував їм за службу:

“Солдати, сержанти, офіцери, ви з честю виконуєте поставлені завдання. Україна вірить у вас, і на вас завжди можна покластися. Ще раз висловлюю вам щиру вдячність”.

Раніше ми писали, що захоплення міста Покровськ, найімовірніше, є пріоритетом Кремля у його війні проти України.