Зеленський назвав найгарячіший напрямок на фронті

Зеленський прокоментував ситуацію / © Володимир Зеленський

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Володимир Зеленський висловив подяку всім українським підрозділам і кожному воїнові, які демонструють стійкість на фронті, особливо зазначивши Покровський напрямок.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

За словами президента, саме там наразі сконцентроване значне російське угруповання військ і відбувається найбільша кількість штурмів.

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«Фронт, і передусім Покровський напрямок. Там сконцентроване значне російське угруповання військ, багато штурмів. Я дякую всім нашим підрозділам, кожному воїну за стійкість», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в Донецькій області російські окупанти продовжують інтенсивні штурми, намагаючись закріпитися за трасою Покровськ — Костянтинівка. Вони застосовують тактику «м’ясних штурмів», кидаючи великі сили на українські позиції. Про це повідомив український військовий, описавши ситуацію на фронті.

За його словами, окупанти також намагаються посилити тиск на Сумщині, проте їхні нові підрозділи неохоче йдуть у бій на ділянках, де вже лежать тіла їхніх загиблих товаришів.

Військовий зазначив, що ситуація по всьому фронту залишається складною. Однак українським воїнам вдається зривати плани росіян на низці ділянок завдяки професійним діям і значним зусиллям.

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