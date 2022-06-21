Покурили не там: Арестович розповів, що на "вишках Бойка" була російська ППО

Покурили не там: Арестович розповів, що на "вишках Бойка" була російська ППО

Йдеться про українські газовидобувні вишки в 70 км від Одеси, які російська армія захопила під час окупації Криму у 2014 році.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович відреагував на заяву головного колабаранта в окупованому Криму Сергія Аксьонова, що ЗСУ начебто вдарили по захоплених Росією бурових платформах у Чорному морі, які ще називають "вишками Бойка".

Про це Арестович сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, йдеться про українські газовидобувні вишки в 70 км від Одеси, які російська армія захопила під час окупації Криму у 2014 році.

"Там (росіяни. — Ред.) розвернули ППО. Десь рік тому там був обстріляний український літак. Там стояла радіолокаційна розвідка і особистий склад одного з підрозділів берегової охорони, яка базувалася в Криму. Щось там сталося з цими вишками. Газове родовище — напевно знову покурили у невстановленому місці. Які ракети, просто покурили не там. У результаті там сталися "хлопок" і "задимлення". Зі 109 людей, що там перебували, 21 врятували. Де решта — як сказав Аксьонов — "шукаємо", — зазначив Арестович.

За попередніми даними, одна вишка вже впала у море, а дві інші — палають, каже представник ОП.

"Доля цього всього нічим не краща, ніж крейсеру "Москва", — підсумував Арестович.

Нагадаємо, в анексованому Криму заявили про нібито удари ЗСУ по "вишках Бойка" у Чорному морі.

Раніше Олексій Арестович на питання, чи змінили правила гри у Чорному морі британські ракети, які начебто отримала Україна, жартома сказав, що російські військові багато курять у невстановлених місцях, тому трапляються пожежі та вибухи.

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