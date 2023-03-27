"Поквартирна зачистка": Путін планував влаштувати масовий терор по всій Україні

Масові могили мирних жителів, убитих російськими військами, камери тортур і безперервні страждання українських батьків, чиї діти були викрадені, – усе це свідчить про плани Путіна.

Російський диктатор Володимир Путін планував "тотальну зачистку" України за допомогою "поквартирного терору", щоб приборкати населення країни.

Електронні листи з російської розвідувальної служби ФСБ розповідають про накази «зверху» вивозити мирних жителів у концтабори з метою підкорення України, пише The Sun.

Електронні листи були передані джерелом у ФСБ російському правозахиснику Володимиру Осєчкіну, який заснував платформу Gulagu.net, яка висвітлює умови ув’язнення в країні.

Витік стався через тиждень після того, як Міжнародний кримінальний суд висунув Путіну звинувачення у воєнних злочинах за звинуваченнями, пов’язаними з імовірною схемою депортації українських дітей до Росії.

Щоразу, коли сили Путіна відступають, з’являється все більше доказів того жаху, який вони завдали українському населенню.

Масові могили мирних жителів, убитих російськими військами, камери тортур і безперервні страждання українських батьків, чиї діти були викрадені, – усе це свідчить про плани Путіна.

Коли Путін віддав наказ про вторгнення 24 лютого минулого року, він цілком очікував, що перемога над Україною буде завершена за три дні з «обезголовленням» уряду в Києві.

Джерело стверджує, що ФСБ за допомогою частини російської військової розвідки мало провести "тотальну чистку" суспільства і політиків в Україні.

"І після всього цього ми могли б поставити будь-яку владу в Києві", — каже джерело.

ФСБ передбачала опір серед українського населення, але вказівками, які йшли "зверху", було наказано розправлятися з ним нещадно.

У електронних листах детально описується те, які мали вживатись заходи щодо простих українців, які наважилися протистояти російським окупантам.

У тому числі в Херсоні планувався "великий терор, який пройде в кілька етапів".

Перший – звести "масові протести до локальних сутичок і завдати серйозних травм окремим протестувальникам".

Як тільки масовість протестів зменшиться, починається другий етап "домового терору".

Тут ФСБ відіграє першу скрипку, і людей затримували вночі вдома під час комендантської години і відправляли на російську територію у концтабори.

Передбачалося, що після такої чистки протести повністю припиняться.

Експерт із зовнішньополітичного аналітичного центру Chatham House Кейр Джайлз сказав Sun Online, що документи перегукуються з тим, що ми знаємо про плани Путіна щодо України.

Він пояснив, що це вписується в схему російських дій, коли вони окупували країни Балтії — Латвію, Литву, Естонію та Польщу на початку Другої світової війни.

"Добре відомо, що вони планували знищити українське керівництво, що вони й зробили, коли окупували такі країни, як Польща та країни Балтії", — сказав Джайлз.

"Мала бути кампанія вбивства та гноблення. З того, що ми бачили на окупованих територіях, ми знаємо, що чекало на решту України. Це дуже просто", - заявив експерт.

Джайлз вказує на підготовку мобільних крематоріїв, які слідували слідувати за російськими силами в Україну, що ще раз свідчить про наміри Росії.

"Вони не очікували вести війну, а сподівалися швидко увійти й взяти владу", - сказав він.

"А крематорії передбачались для ворогів, таким чином, вони планували стратити, убити та знищити дуже велику кількість мирних українських громадян. Ось для чого були крематорії, для цього були мішки для трупів", - впевнений Джайлз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти катують тих, хто не хоче отримувати російський паспорт.

Крім того, ми раніше інформували, що в українській розвідці спрогнозували, що станеться з РФ після смерті диктатора Володимира Путіна.

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