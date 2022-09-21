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"Поквартирний референдум": окупанти будуть перевіряти помешкання луганчан, щоб мобілізувати ухилянтів

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На території окупованої Луганської області окупанти готуються до так званого референдуму.

Голова Луганщини Сергій Гайдай називає псевдореферендум ще однією можливістю для мобілізації людей до лав окупаційного війська. 

Про це він сказав в ефір телемарафону. 

За його словами, не всі мешканці радіють "референдуму" - окрім зомбованих людей. 

"Вибори без вибору" зокрема будуть проходити у форматі поквартирного-подворового обходу. Це дозволить влаштувати перевірки і відшукати чоловіків, яким вдалося приховатися від долі "гарматного м‘яса", - каже Гайдай.

Він нагадав, що за колаборацію та участь у "референдумах" загрожує кримінальне покарання.

Нагадаємо, 21 вересня, російський Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію. Диктатор у зверненні до народу РФ наголосив, що мовляв, проти Росії воює "колективний Захід", тому таке рішення є вимушеним.

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Дата публікації
Перегляди
650
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