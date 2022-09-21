"Поквартирний референдум": окупанти будуть перевіряти помешкання луганчан, щоб мобілізувати ухилянтів

На території окупованої Луганської області окупанти готуються до так званого референдуму.

Голова Луганщини Сергій Гайдай називає псевдореферендум ще однією можливістю для мобілізації людей до лав окупаційного війська.

Про це він сказав в ефір телемарафону.

За його словами, не всі мешканці радіють "референдуму" - окрім зомбованих людей.

"Вибори без вибору" зокрема будуть проходити у форматі поквартирного-подворового обходу. Це дозволить влаштувати перевірки і відшукати чоловіків, яким вдалося приховатися від долі "гарматного м‘яса", - каже Гайдай.

Він нагадав, що за колаборацію та участь у "референдумах" загрожує кримінальне покарання.

Нагадаємо, 21 вересня, російський Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію. Диктатор у зверненні до народу РФ наголосив, що мовляв, проти Росії воює "колективний Захід", тому таке рішення є вимушеним.

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