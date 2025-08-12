- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 112
- Час на прочитання
- 1 хв
Поки ми «наступаємо» на Сумщині, ситуація на біля Покровська погіршується — командир бригади «Маґура»
Олександр Ширшин порівняв ситуацію з подіями під час втрати Очеретиного та наголосив на необхідності зберегти боєздатність.
Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин закликав ухвалити рішення, які допоможуть стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку.
Про це він написав у Facebook.
«Поки ми „продовжуємо наступати“, відштурмовуємо „надважливі“ руїни будинків, зосереджуємо спроможні сили на Сумському напрямку, маємо складну обстановку на Покровському», — зазначив він.
За словами Ширшина, ситуація «дуже нагадує події під час „здачі“ Очеретиного», що створювало хаос і критичну обстановку на напрямку та зрештою забезпечило успіх ворогу в окупації.
«Важливо зараз прийняти правильні рішення, навіть якщо вони потягнуть за собою небажані наслідки, але збережуть нашу спроможність і дозволять стабілізувати фронт», — наголосив командир.
Раніше повідомлялося, що у Збройних силах прокоментували інформацію про стрімкий прорив російських військ у напрямку Добропілля і катастрофічну ситуацію на Донеччині.
Ми раніше інформували, що російські загарбники фактично прорвали фронт у напрямку Добропілля і просуваються поблизу Кучерова Яру і Золотого Колодязя.