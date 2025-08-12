ТСН у соціальних мережах

Війна
112
1 хв

Поки ми «наступаємо» на Сумщині, ситуація на біля Покровська погіршується — командир бригади «Маґура»

Олександр Ширшин порівняв ситуацію з подіями під час втрати Очеретиного та наголосив на необхідності зберегти боєздатність.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Олександр Ширшин

Олександр Ширшин / © Фото з відкритих джерел

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин закликав ухвалити рішення, які допоможуть стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку.

Про це він написав у Facebook.

«Поки ми „продовжуємо наступати“, відштурмовуємо „надважливі“ руїни будинків, зосереджуємо спроможні сили на Сумському напрямку, маємо складну обстановку на Покровському», — зазначив він.

За словами Ширшина, ситуація «дуже нагадує події під час „здачі“ Очеретиного», що створювало хаос і критичну обстановку на напрямку та зрештою забезпечило успіх ворогу в окупації.

«Важливо зараз прийняти правильні рішення, навіть якщо вони потягнуть за собою небажані наслідки, але збережуть нашу спроможність і дозволять стабілізувати фронт», — наголосив командир.

Раніше повідомлялося, що у Збройних силах прокоментували інформацію про стрімкий прорив російських військ у напрямку Добропілля і катастрофічну ситуацію на Донеччині.

Ми раніше інформували, що російські загарбники фактично прорвали фронт у напрямку Добропілля і просуваються поблизу Кучерова Яру і Золотого Колодязя.

