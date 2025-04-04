"Поки що вони просто чорти": Зеленський розповів, що потрібно Росії для початку переговорів з Україною

Володимир Зеленський заявив, що Росія не готова до реальних переговорів і продовжує тероризувати Україну / © t.me/V_Zelenskiy_official

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які перемовини з Росією можливі лише після безумовного припинення вогню.

Про це глава держави повідомив під час зустрічі з журналістами.

«Я не боюсь жодного варіанту і формату перемовин з рускими. З посередництвом, без посередництва, з США, з Європою — неважливо. Але будь-які переговори мають бути предметними. Як можна говорити напряму просто з балістичними ракетами?» — заявив Зеленський.

Реклама

Він наголосив, що припинення вогню має бути безумовним, а вже потім можна говорити про будь-які формати діалогу.

«Для перемовин потрібно, щоб руські не були просто вбивцями, а були готові до дипломатії. Поки що вони просто чорти», — підкреслив президент.

Зеленський також прокоментував спроби представників РФ створити ілюзію мирних ініціатив.

«Вони їздять до Америки, щось виступають, ходять на канали, розказують, як вони хочуть миру. Показують якісь „mineral deals“, що вони готові. Але справжня готовність проявляється в діях, а не в словах», — зазначив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що Україна веде активну роботу з формування міжнародної коаліції підтримки.