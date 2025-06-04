Поки триває війна в Україні, Росія вже готується до наступного кроку – посол США при НАТО

Армія РФ. / © Associated Press

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Москва не зупиняється на повномасштабному вторгненні в Україну — Кремль уже працює над відновленням своїх збройних сил та планує подальші дії.

Про це попередив посол США при НАТО Метью Вітакер під час онлайн-брифінгу перед зустріччю міністрів оборони Альянсу в Брюсселі.

“У той час як конфлікт між Росією та Україною триває, Москва вже готується до свого наступного кроку. Ми бачимо, що Кремль прагне відновити свої збройні сили. Союзники НАТО повинні випередити Росію. У нас немає іншого вибору. Час настав”, — заявив Вітакер.

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Він підкреслив, що сьогоднішня безпека Європи потребує інвестицій не лише в зброю, а й у мобільність, кіберзахист та критичну інфраструктуру:

“Це означає інвестування в мобільність для розгортання сил, у кіберзахист для відбиття атак, а також в інфраструктуру — від космічних активів до підводних кабелів”.

США очікують, що кожна країна-член НАТО представить чіткі плани, бюджети, дедлайни та вимірювані результати для досягнення оборонної цілі в 5% та усунення прогалин у потенціалі.

Ніякого відходу з Європи: США підтверджують відданість НАТО

На запитання про можливий вихід США з європейського контингенту Вітакер відповів однозначно:

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“США віддані НАТО. Наша відданість статті 5 залишається незмінною. Але ми також вважаємо, що союзники мають бути віддані статті 3, яка передбачає здатність до індивідуальної оборони”.

Він нагадав, що зобов’язання, які союзники взяли на себе ще на саміті в Уельсі у 2014 році, лише зараз починають виконуватись:

“Через понад 10 років після Уельської обіцянки ми лише зараз досягаємо точки, коли всі союзники виконують це зобов’язання. Але США залишаються надійним партнером НАТО. Наші супротивники точно не чекатимуть, поки ми будемо готові”.

Нагадаємо, що Російська Федерація продовжує виробляти та накопичувати ракети та безпілотники для ударів по Україні. Ці дії демонструють незмінні наміри Москви виграти війни військовими засобами.

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