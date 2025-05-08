Поки жодного "Шахеда" у небі — моніторингові канали про “перемир’я” Путіна

Дрон / © ТСН.ua

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Опівночі 8 травня розпочалося ні з ким не погоджене “перемир’я”, яке було запропоноване російським диктатором Володимиром Путіним.

І хоча на землі вже перші 7 хвилин "перемирʼя" РФ вже кілька разів вдарила по прифронтовим районам згідно з повідомленням військового оглядача, у повітрі над Україною — жодного ворожого БпЛА. Також не зафіксовані пуски ракет.

Про це інформують моніторингові канали.

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Водночас закликаємо не вестися на обіцянки російського диктатора та вчасно реагувати на повідомлення про тривогу, які можуть з'явитися будь-якої миті.

Закінчиться путінське “перемир’я” у ніч проти 11 травня 2025 року.

Нагадаємо, що раніше у ЗСУ прокоментували ініціативу Путіна.

Під час “минулого перемир’я” на фронті змін практично не було: на північних напрямках спостерігали перегрупування військ РФ, але на Покровському, Торецькому, Краматорському та Новопавлівському напрямках затишшя не було.

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