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Пол МакКартні підняв велетенський прапор України на концерті у Бостоні – відео

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Пол МакКартні підняв велетенський прапор України на концерті у Бостоні – відео

Фото: Associated Press

Культовий британський музикант та співзасновник гурту The Beatles Пол МакКартні вкотре публічно продемонстрував свою підтримку Україні.

Так, у Бостоні під час світового туру Got Back учасник легендарної ліверпульської четвірки підняв на сцені величезний прапор України.

Тим часом, колеги зірки тримали в руках британський, американський та прапор ЛГБТ-спільноти.

Відповідні відео юзери публікують у Мережі.

Зі свого боку, фанати вбухнули оваціями.

Також музиканти підіймали прапори у Балтиморі.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, МакКартні написав у своєму Facebook: “Згадуємо, як грали для наших друзів в Україні на Майдані Незалежності 2008 року та думаємо про них у ці важкі часи. Ми посилаємо свою любов і підтримку”.

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