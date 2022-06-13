Пол МакКартні підняв велетенський прапор України на концерті у Бостоні – відео

Культовий британський музикант та співзасновник гурту The Beatles Пол МакКартні вкотре публічно продемонстрував свою підтримку Україні.

Так, у Бостоні під час світового туру Got Back учасник легендарної ліверпульської четвірки підняв на сцені величезний прапор України.

Тим часом, колеги зірки тримали в руках британський, американський та прапор ЛГБТ-спільноти.

Відповідні відео юзери публікують у Мережі.

#PaulMcCartney certainly knows how to make an entrance & Craig S Semon certainly knows how write a review on Sir Paul at #Fenway #Boston. Read it @telegramdotcom #PaulMcCartneyGotBack pic.twitter.com/3dUvelHfdH — Craig Semon (@CraigSemon) June 8, 2022

Зі свого боку, фанати вбухнули оваціями.

Також музиканти підіймали прапори у Балтиморі.

#PaulMcCartney put on a great show in Baltimore last night! pic.twitter.com/mGYbjA7J0i — Christopher Powers (@Powers_Global) June 13, 2022

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, МакКартні написав у своєму Facebook: “Згадуємо, як грали для наших друзів в Україні на Майдані Незалежності 2008 року та думаємо про них у ці важкі часи. Ми посилаємо свою любов і підтримку”.

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