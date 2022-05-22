Поліцейський із Бородянки в одну мить втратив шістьох найближчих людей, коли в його дім влетів ворожий снаряд

Поліцейський із Бородянки в одну мить втратив шістьох найближчих людей, коли в його дім влетів ворожий снаряд

Однорічну доньку він ще встиг довести до лікарні, але зранку до моргу відвіз і її.

Поліцейський Іван Семіроз з Бородянки в одну мить втратив родину і все майно. Один російський снаряд вбив – шістьох людей, його найближчих родичів, йдеться в ТСН.

Його будинок перший, який тут розбомбили рашисти. Під завалами загинули – всі його найближчі. «Мама, батько, баба, брат, жінка, дитина», - розповідає чоловік.

Це сталося 26 лютого, близько опівдня. Ваня щойно закінчив чергування та розмовляв на ганку райвідділку з колегами. Він вже знав, що мама для них всіх зварила гарячого супу, бо працювали понаднормово і всі разом вони збиралися їхати.

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«Бабах – земля затремтіла. Почав телефонувати всім, всі в зоні недосяжності… стало неспокійно, почав телефонувати сусідам, хто трубку не брав, хто що. Потім один сусід сказав: «По ходу, в твою хату прилетіло», - пригадує чоловік.

Всім відділком вони миттю примчали до будинку. «Мати на холодильнику лежала без ознак життя. За двісті метрів від дому лежав брат без ніг і без рук», - пригадує Іван.

Понад чотири години вони руками розгрібали завали, аби знайти – всіх шістьох. Судячи з того, як лежали тіла, люди навіть не встигли зрозуміти, що сталося: кожен займався своїми справами. Миттєво загинули всі, крім доньки, якій лише у листопаді виповнився рік. Він знайшов її ще живою, довіз до лікарні, але врятувати – не змогли. «Ввечері я завіз до морга всю сім’ю, крім Поліни, а вранці завіз і Поліну. І все», - в розпачі каже чоловік.

Він приїжджає сюди щодня. І щоразу це – нестерпно. Валіза нагадає про відпустку, що не відбулась. За шість років роботи у поліції він жодного разу не брав відпустку, а цього літа планував – вперше полетіти з родиною до Єгипту.

Нині Іван живе у родичів і від горя занурився в роботу. Щохвилини згадує рідних і ворогів. Каже, сам не чекав від себе такої ненависті. Та чоловік намагається триматись. «Хочеться відбудувати дім, який був, сад, щоб було красиво. Відбудуємо! Руки, ноги є, відбудуємо», - переконаний Іван.

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