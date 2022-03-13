Поліцейський та військовий ЗСУ на Харківщині знищили три танки окупантів

Поліцейський та військовий ЗСУ на Харківщині знищили три танки окупантів

Чоловіки отримали осколкові поранення, проте їхньому життю нічого не загрожує.

У Харківській області поліцейський та військовий ЗСУ знищили три ворожі танки. Чоловіки отримали поранення, зараз їм допомагають медики.

Про це повідомляє Нацполіція України.

"Вранці 7 березня капітан поліції Сергій Ф. - інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області разом з військовими Збройних сил України заступили на охорону публічного порядку. Вже за півтори години поблизу села Карасівка захисники помітили колону ворожої техніки, яка рухалась з боку селища Козача Лопань. Із застосуванням протитанкового ракетного комплексу Javelin силовики знищили три танки загарбників", - йдеться у повідомленні.

Під час бою військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. Сергій Філоненко відразу ж кинувся до пораненого, щоб забрати його з поля бою, і також отримав осколкове поранення. Чоловіків госпіталізували, їхньому життю нічого не загрожує.

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