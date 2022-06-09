Поліцейський з Маріуполя перейшов на бік ворога та тероризував людей, які рятувались від війни

У Маріуполі місцевий поліцейський перейшов на бік російських окупантів.
Він незаконно обмежував рух із заблокованого Маріуполя та тероризував людей, які рятувались від жахів війни.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Слідство встановило, що у березні 2022 року оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Маріупольського райуправління поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області перейшов на бік окупантів. Він погодився співпрацювати з агресором та зайняв посаду в "міліції ДНР".
"Із вогнепальною зброєю, одягнений у камуфльовану форму із розпізнавальними знаками РФ та псевдореспубліки, він чергував на блокпосту в районі виїзду з м. Маріуполя у бік сел. Мелекіно Мангушського району. При цьому підозрюваний незаконно обмежував рух автотранспорту та перевіряв автомобілі і громадян, які намагались покинути окуповане місто, з метою виявлення та затримання осіб, що співпрацювали зі Збройними Силами і легітимними органами державної влади України", - повідомили в прокуратурі.
Колаборанту повідомили про підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 КК України.
Нагадаємо, на Харківщині колаборанти створили фейкову "військову цивільну адміністрацію".
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