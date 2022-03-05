Поліцейський з українським прапором на ходу застрибнув на ворожий БТР – відео

Інцидент стався у Херсоні.

Український поліцейський з національним прапором на ходу застрибнув на ворожий БТР.

Інцидент стався у Херсоні. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі Національної поліції Україні. На ролику правоохоронець застрибнув на бронетранспортер окупантів та став розмахувати стягом під оплески та вигуки активістів.

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