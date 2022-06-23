Поліція фіксує масові ракетні удари і артобстріли по Миколаївщині: поранено п'ять людей

Російські війська продовжують обстрілювати Миколаїв та область.
Окупанти поцілили по житлових кварталах областного центру. Дісталося Баштанському і Миколаївському районам: під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Галіцинівська та Первомайська громади.
Про це в телеграм повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
За її словами, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали п'ять людей. Дітей серед постраждалих немає. Наразі у миколаївських лікарнях перебуває 267 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.
Своєю чергою, у поліції повідомляють, що фіксують наслідки масованих ракетних ударів та артобстрілів по і населених пунктах області. Протягом минулої доби ворожим атакам піддались Миколаїв та села Галицинове й Котляреве. Росіяни пошкодили вісім приватних будинків, вісім автомобілів, приміщення навчального закладу, майно приватних підприємств та інші об'єкти цивільної інфраструктури.
"Щодоби оператори служби "102" приймають сигнали, що надходять від громадян. Упродовж 22 червня їх надійшло 495", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у місті 23 червня.
Вдень 22 червня росіяни знову обстріляли сімома ракетами Миколаїв. Ворожі цілі влучили у приватні підприємства, житлові будинки та школу. Також спалахнуло підприємство, де зберігалась соняшникова олія. Є поранені.
Читайте також:
- Лікуватимуть окупантів заради більшої зарплати: до Маріуполя приїхали лікарі з депресивних регіонів РФ
- "Військові бази з ППО і радіолокацією": в Одеській ОВА розповіли про деталі удару по "вишках Бойка"
- Операція проти окупантів на острові Зміїний триватиме до його повного звільнення - ГУР