Поліція фіксує масові ракетні удари і артобстріли по Миколаївщині: поранено п'ять людей

Поліція фіксує масові ракетні удари і артобстріли по Миколаївщині: поранено п'ять людей

Російські війська продовжують обстрілювати Миколаїв та область.

Окупанти поцілили по житлових кварталах областного центру. Дісталося Баштанському і Миколаївському районам: під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Галіцинівська та Первомайська громади.

Про це в телеграм повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

За її словами, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали п'ять людей. Дітей серед постраждалих немає. Наразі у миколаївських лікарнях перебуває 267 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Своєю чергою, у поліції повідомляють, що фіксують наслідки масованих ракетних ударів та артобстрілів по і населених пунктах області. Протягом минулої доби ворожим атакам піддались Миколаїв та села Галицинове й Котляреве. Росіяни пошкодили вісім приватних будинків, вісім автомобілів, приміщення навчального закладу, майно приватних підприємств та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

"Щодоби оператори служби "102" приймають сигнали, що надходять від громадян. Упродовж 22 червня їх надійшло 495", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у місті 23 червня.

Вдень 22 червня росіяни знову обстріляли сімома ракетами Миколаїв. Ворожі цілі влучили у приватні підприємства, житлові будинки та школу. Також спалахнуло підприємство, де зберігалась соняшникова олія. Є поранені.

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