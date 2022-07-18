Поліція показала фото наслідків нічного обстрілу Харкова

У Харкові в результаті обстрілів пошкоджені багатоповерхові будинки.

У Харкові окупанти у ніч проти 18 липня завдали артилерійських ударів по Київському району міста. Постраждала виключно цивільна інфраструктура.

Поліція Харківської області показала фото наслідків нічного обстрілу.

Так, внаслідок влучань артилерійських снарядів реактивної системи залпового вогню частково зруйновані два житлові будинки: пошкоджені два поверхи багатоповерхівки та дах сусіднього будинку, віконні рами та автівки.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники обстріляли Харків та область, жертви, знищено будинки, горіло поле пшениці.

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