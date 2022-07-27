Поліція показала фото наслідків обстрілу Марганця та берегової лінії Каховського водосховища

Російські окупаційні війська в ніч проти 27 липня обстріляли Дніпропетровщину.

Уночі російські війська кілька разів накрили вогнем із РСЗВ місто Марганець та берегову лінію Каховського водосховища.

Про це інформує Нацполіція.

У результаті обстрілу відомо про одну постраждалу жінку. Також пошкоджено багатоповерхівки, дитсадок, лікарню.

На одному з підприємств вогнем ушкоджено автобуси та спеціальну техніку. Остаточна інформація щодо руйнувань, пошкоджень та постраждалих уточнюється.

На місцях подій працюють вибухотехніки та правоохоронці, які документують наслідки обстрілів.

За цим фактом російської агресії проти мирного населення Нікопольського району правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, росіяни продовжують палити український хліб: на Миколаївщині вигоріло поле пшениці (фото).

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