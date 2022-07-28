Поліція України закликає родичів зниклих безвісти людей здавати зразки ДНК: для чого це потрібно

В Україні правоохоронці закликають родичів зниклих безвісти людей здавати зразки ДНК. В поліції кажуть, що це пришвидшить процес ідентифікації загиблих внаслідок військових дій.

Поліція України закликає родичів зниклих безвісти людей здавати зразки ДНК. Це пришвидшить процес ідентифікації людей, які могли загинути внаслідок бойових дій.

Про це повідомили в пресслужбі МВС.

За словами голови Нацполіції України Ігоря Клименка, на деокупованих територіях продовжують знаходити тіла вбитих окупантами людей.

“Загалом виявлено близько 1600 тіл українців. Частина з них ще не ідентифіковані. Тому я прошу прямих родичів зниклих безвісти або загиблих осіб прийти до поліції та здати тест на ДНК, щоб ми могли цю роботу пришвидшити”, - наголосив глава Нацполіції.

Він також додав, що завдяки техніці, яку нам надали міжнародні партнери, на місці можна проводити тести зі встановлення особи загиблих.

Нагадаємо, що Литва обіцяє підштовхувати Євросоюз до початку переговорів про вступ України.

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