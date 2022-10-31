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Поліція в різних частинах Київщини виявляє уламки збитих російських ракет (фото)

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Поліція в різних частинах Київщини виявляє уламки збитих російських ракет (фото)

Правоохоронці виявляють уламки збитих російських ракет в різних районах Київщини.

Правоохоронці виявляють уламки збитих ракет окупантів в різних частинах Київщини.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав генерал Андрій Нєбитов.

Як зазначається, сили ППО збили сьогодні, 31 жовтня, щонайменше 10 ворожих ракет.

“Уламки збитих ракет окупантів поліцейські  Київщини виявляють зараз в різних районах області. Станом на зараз маємо 2 потерпілих та 2 пошкоджені приватні будівлі, а також об’єкти критичної інфраструктури”, - розповів Андрій Нєбитов.

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Нагадаємо, що в Україну з Польщі намагалися ввезти техніку на понад чотири мільйони.

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