Поліція в різних частинах Київщини виявляє уламки збитих російських ракет (фото)

Правоохоронці виявляють уламки збитих ракет окупантів в різних частинах Київщини.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав генерал Андрій Нєбитов.

Як зазначається, сили ППО збили сьогодні, 31 жовтня, щонайменше 10 ворожих ракет.

“Уламки збитих ракет окупантів поліцейські Київщини виявляють зараз в різних районах області. Станом на зараз маємо 2 потерпілих та 2 пошкоджені приватні будівлі, а також об’єкти критичної інфраструктури”, - розповів Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, що в Україну з Польщі намагалися ввезти техніку на понад чотири мільйони.

Читайте також: