Поліція в різних частинах Київщини виявляє уламки збитих російських ракет (фото)

Правоохоронці виявляють уламки збитих російських ракет в різних районах Київщини.
Правоохоронці виявляють уламки збитих ракет окупантів в різних частинах Київщини.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав генерал Андрій Нєбитов.
Як зазначається, сили ППО збили сьогодні, 31 жовтня, щонайменше 10 ворожих ракет.
“Уламки збитих ракет окупантів поліцейські Київщини виявляють зараз в різних районах області. Станом на зараз маємо 2 потерпілих та 2 пошкоджені приватні будівлі, а також об’єкти критичної інфраструктури”, - розповів Андрій Нєбитов.
Нагадаємо, що в Україну з Польщі намагалися ввезти техніку на понад чотири мільйони.
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