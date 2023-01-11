Поліція відкрила майже 2,3 тис. справ за колабораціонізм з початку війни

Поліція фіксує всі випадки колабораційної діяльності та повідомляє про підозру встановленим особам

Національна поліція України за період повномасштабного вторгнення Росії відкрила майже 2,3 тисячі кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму.

Про це повідомила речниця Нацполіції Мар’яна Рева, повідомляє "5 канал".

Вона зазначила, що колабораційна діяльність має досить широкий спектр, від підтримки у соціальних мережах до відвертої роботи на ворога на окупованих територіях.

"У нас вже є майже 2,3 тис. кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму. Насправді колабораційна діяльність має досить широкий спектр, починаючи від підтримки ворога у соцмережах, виправдання агресії, і завершуючи зайняттям посад при окупаційній владі", - сказала вона.

Рева заявила, що, поліція фіксує всі випадки колабораційної діяльності та повідомляє про підозру встановленим особам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 10 січня повідомив, що він позбавив громадянства чотирьох народних депутатів-зрадників — Медведчука, Деркача, Кузьміна та Козака.

Крім того, ми раніше інформували, що Митрополита УПЦ МП судитимуть за виправдовування агресії РФ, йому загрожує 8 років тюрми.

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