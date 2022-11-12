Поліція відновлює роботу у Херсоні – у місті вже працюють 200 поліцейських

Національна поліція України проводить стабілізаційні заходи в Херсоні. Близько 200 поліцейських працюють на території міста. Навколо та на території Херсону виставлені блокпости. Поліція Херсонської області продовжує фіксувати злочини російських окупантів.

Про це повідомив очільник Нацполіції України Ігор Клименко.

"Основна загроза наразі полягає у масовому замінуванні. Десять груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Один із поліцейських саперів сьогодні отримав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсону", - йдеться у повідомленні.



Місцевих мешканців просять дотримуватися визначених правил, обережно пересуватися містом та не чіпати підозрілі предмети.

Громадян також просять не поспішати повертатися до Херсону, доки не будуть завершені стабілізаційні заходи.

Звільнення Херсона

Херсон українські військові звільнили 11 листопада.

12 листопада окупаційна "влада" тимчасово захопленої території Херсонщини заявила про перенесення "столиці" з Херсона до Генічеська.

Збройні сили України продовжують просуватися та закріплюватися на позиціях у Херсонській області.

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький оцінив, що більша частина російських сил, які були дислоковані на правому березі, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 000 осіб.

Як пише видання Тhe New York Times, ЗСУ не зупиняться на Херсоні та продовжать контрнаступ – наступні цілі України, швидше за все, будуть або в напрямку Мелітополя на півдні, або на сході.

У Херсоні також відновили мовлення українського телебачення та радіо.

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