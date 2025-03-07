Поліція встановила трьох російських катів, які знущалися з цивільних на Харківщині (фото)

В одному з епізодів солдати цілий день катували українця, імітували його розстріл, аби чоловік змінив свої погляди.

Поліцейські ідентифікували трьох російських військових, які брали участь в окупації Харківської області, катували людей та погрожували розстрілом за українську позицію.

Про це повідомила Національна поліція України.

Правоохоронці оголосили заочну підозру трьом чоловікам, які перейшли на бік ворога та у складі російських збройних формувань брали участь в окупації Харківської області, зокрема Ізюму. Це військовослужбовці так званого "міністерства державної безпеки ЛНР".

Так, у поліції поінформували про один випадок, коли ці поплічники ворога скоїли злочин. Військові приїхали до бомбосховища, де від обстрілів ховалися понад 30 місцевих жителів, та силою змусили одного з них піти з ними. Окупанти почали бити чоловіка за активну українську позицію. Згодом зловмисники посадили його до свого авто, де застосовували до чоловіка електрошок. Протягом дня солдати застосовувати до українця тортури, імітували розстріл, аби той змінив погляди.

Поліцейські ідентифікували трьох російських військових, які катували людей на Харківщині / Фото: Нацполіція України

Поліцейські ідентифікували трьох російських військових, які катували людей на Харківщині / Фото: Нацполіція України

Поліцейські ідентифікували трьох російських військових, які катували людей на Харківщині / Фото: Нацполіція України

До слова, в Україні засудили двох російських окупантів за жорстокі тортури та розстріл трьох братів у Чернігівській області в березні 2022 року.