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Поліція зафіксувала жахливі наслідки обстрілу Херсона (фото)

Поліція зафіксувала жахливі наслідки обстрілу Херсона (фото)

РФ вдарила трьома керованими бомбами по житлових кварталах Херсона Фото: Нацполіція

РФ вдарила трьома керованими бомбами по житлових кварталах.

Внаслідок авіаудару військ РФ по центру Херсона постраждали 19 людей, серед яких - 15-річний хлопець.

Про це повідомила Національна поліція України.

"Сьогодні (15 травня - ред.) вдень російська армія підступно вдарила трьома керованими бомбами по житлових кварталах Херсона. В епіцентрі ураження опинився Центральний район, де в цей час перебувало чимало людей", - повідомили правоохоронці.

РФ вдарила трьома керованими бомбами по житлових кварталах Херсона Фото: Нацполіція / ©
РФ вдарила трьома керованими бомбами по житлових кварталах Херсона Фото: Нацполіція

Внаслідок потужних вибухів пошкоджено щонайменше 25 будинків, медичну установу, адміністративну будівлю, навчальний заклад, дитячий садок та шість автомобілів.

РФ вдарила трьома керованими бомбами по житлових кварталах Херсона Фото: Нацполіція / ©
РФ вдарила трьома керованими бомбами по житлових кварталах Херсона Фото: Нацполіція

Слідчі, криміналісти та вибухотехніки проводили огляд місць подій, збирали речові докази чергового злочину російських загарбників.

Внаслідок авіаудару військ РФ по центру Херсона постраждали 19 людей Фото: Нацполіція / ©
Внаслідок авіаудару військ РФ по центру Херсона постраждали 19 людей Фото: Нацполіція

Раніше повідомлялося, що російська авіація завдала удару по Херсону влизько 14:30. У Центральному районі міста були пошкоджені будинки, автомобілі, спалахнула щонайменше одна пожежа.

Внаслідок авіаудару військ РФ по центру Херсона постраждали 19 людей Фото: Нацполіція / ©
Внаслідок авіаудару військ РФ по центру Херсона постраждали 19 людей Фото: Нацполіція

А протягом попередньої доби РФ вкотре обстріляли Херсон, Антонівку, Михайлівку та Новоолександрівку. Тоді внаслідок ударів загинула людина, а ще одна була поранена.

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