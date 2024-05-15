Поліція зафіксувала жахливі наслідки обстрілу Херсона (фото)

РФ вдарила трьома керованими бомбами по житлових кварталах.
Внаслідок авіаудару військ РФ по центру Херсона постраждали 19 людей, серед яких - 15-річний хлопець.
Про це повідомила Національна поліція України.
"Сьогодні (15 травня - ред.) вдень російська армія підступно вдарила трьома керованими бомбами по житлових кварталах Херсона. В епіцентрі ураження опинився Центральний район, де в цей час перебувало чимало людей", - повідомили правоохоронці.
Внаслідок потужних вибухів пошкоджено щонайменше 25 будинків, медичну установу, адміністративну будівлю, навчальний заклад, дитячий садок та шість автомобілів.
Слідчі, криміналісти та вибухотехніки проводили огляд місць подій, збирали речові докази чергового злочину російських загарбників.
Раніше повідомлялося, що російська авіація завдала удару по Херсону влизько 14:30. У Центральному районі міста були пошкоджені будинки, автомобілі, спалахнула щонайменше одна пожежа.
А протягом попередньої доби РФ вкотре обстріляли Херсон, Антонівку, Михайлівку та Новоолександрівку. Тоді внаслідок ударів загинула людина, а ще одна була поранена.
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