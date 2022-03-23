Поліція затримала у Слов’янську поплічників окупантів, які знімали рух техніки ЗСУ для пабліків РФ

Зловмисників доставили до Слов’янського відділу поліції.

У Слов’янську поліція затримала двох чоловіків, які знімали рух військової техніки та викладали у російські пабліки.

Про це інформує МВС.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Нацполіції спільно із бійцями КОРДу затримали двох мешканців 1951 та 1981 років народження. Зловмисники знімали рух української військової техніки, а потім викладали у соцмережах та російських пабліках.

Обох зловмисників доправили до Слов’янського відділу поліції.

Правоохоронці продовжують заходи з виявлення осіб, які допомагають ворогу та інформують про пересування військової техніки та її місцезнаходження. Інформацію про підозрілих осіб, які можуть бути членами ДРГ або співпрацюють з ворогом, просять повідомляти поліції (телефонуйте 102 або на номери, вказані на сторінці Національна поліція України ) чи через чат-бот @stop_russian_war_bot.

Наголосимо, якщо ви не хочете допомагати ворогу знищувати українські села й міста, будьте обережні в інформаційному просторі. Категорично заборонено публікувати:

фото та відео місцевості, де щойно відбувся обстріл/упав снаряд/влучила ракета

роботу української ППО та артилерії.

точні адреси та координати місць бойових дій

фото та відео з розпізнавальними знаками. Наприклад, таблички з назвами вулиць, станціями метро, автобусними зупинками, магазинами та супермаркетами, заводами й підприємствами.