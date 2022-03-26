Поліція затримала зрадника, який корегував ракетний обстріл Львова

Також було затримано, диверсанта який повідомляв окупантам позиції ЗСУ.

Патрульна поліція затримала коректувальника вогню, знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль по об'єктах критичної інфраструктури Львова.

Про це повідомили в Патрульній поліції Львівської області.

"Патрульні, коли прямували на місце потрапляння ракет, виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. Також у нього в планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери", - йдеться в повідомленні.

facebook.com/lvivpolice

Також патрульні за добу затримали у місті ще одного диверсанта. Він фіксував пересування ЗСУ та надсилав інформацію ворогу.

"Патрульні зупинили підозрілий автомобіль. Під час перевірки документів та телефону водія, поліцейські виявили відео та фото пересування наших військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з Луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 26 березня було два влучання по об'єктах критичної інфраструктури. Перше - по нафтобазі у самому місті Львові, по житловому кварталу. Друге – по об'єкту оборонної інфраструктури, по заводу, який також розташований у житловому масиві.

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