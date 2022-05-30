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Поліції Луганщини вдалося евакуювати з Сєвєродонецька поранених мирних мешканців

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Поліції Луганщини вдалося евакуювати з Сєвєродонецька поранених мирних мешканців

Фото: npu.gov.ua

Спецпризначенці поліції Луганщини допомогли евакуювати п'ятьох поранених мирних мешканців Сєвєродонецька.

Правоохоронці ризикували власним життям задля порятунку постраждалих від рук російських окупантів цивільних.

Про це повідомили у Національній поліції України.

"Співробітники батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Луганській області евакуювали п'ятьох мирних мешканців міста Сєвєродонецьк, які постраждали внаслідок артилерійських обстрілів міста окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.

Всі поранені отримали домедичну допомогу і вже перебувають в лікарнях Донецької області.

Нагадаємо, за Сєвєродонецьк Луганської області нині точаться жорстокі бої. Це – найгарячіша точка на Донбасі. Російські окупанти не полишають спроби захопити як це, так і інші міста та села.

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