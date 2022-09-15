Політична смерть: експерт розповів, коли російські еліти відправлять Путіна на пенсію

Також Піонтковський пояснив, чому Ердоган активно займається посередництвом і робить проросійські заяви.

Російський диктатор Володимир Путін перебуває у скрутному становищі, оскільки розуміє, що йому загрожує якщо не фізична, то принаймні політична смерть.

Про це заявив російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський, інформує "Апостроф".

Піонтковський вважає, що після деокупації Херсона російська "еліта" зрозуміє, що єдиний вихід – це позбавитися від Путіна. Його не обов'язково вб'ють, але можуть відправити на пенсію

"Росіянам покажуть по телебаченню "Лебедине озеро", а в антракті повідомлять, що товариш Путін зробив низку помилок в українському питанні та за станом здоров'я, у зв'язку з похилим віком "пішов на пенсію", – припустив екперт.

На його політолога, таку заяву вже можна оголосити вже 7 жовтня, у день 70-річчя диктатора.

"До речі, це можна оголосити в день його 70-річчя. День його народження об'єднати із днем його політичної смерті. Я маю таку пропозицію, 7 жовтня це буде", – зазначив Піонтковський, додавши, що тоді буде "дуже вдалий день".

Піотковський пояснви, що Путін відчайдушно шукає союзників і посередників, адже перебуває у скрутному становищі.

"Пам'ятаєте, він надсилав до вас до Києва спочатку Драгі, Макрона та Шольца. Їх послали за тією ж адресою, як і російський корабель. Потім він найняв Ердогана", – нагадав експерт.

Також він наголосив на важливості нового загострення між Азербайджаном та Вірменією.

"Нещодавно Азербайджан атакував Вірменію. А що ж "чудова" угода про колективну безпеку? А що ж "великий друг" вірменського народу Путін? Ні, Путін зрадив Вірменію ще раз, як і два роки тому. Він уклав угоду з Ердоганом", – заявив політолог.

На його думку, Ердоган зараз так активно займається посередництвом і якісь проросійські заяви робить, адже отримав за це "величезну політичну ціну. Йдеться про поступки РФ на Південному Кавказі, у Сирії та навіть у Лівії.

Нагадаємо, що конфлікт між Азербайджаном та Вірменією вкотре загострився опівночі у вівторок, 13 вересня. Держави обмінялися звинуваченнями у провокаціях та обстрілах.

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