Політичне керівництво Росії жене свої війська на смерть – Арестович про ситуацію на сході

Політичне керівництво Росії жене свої війська на смерть – Арестович про ситуацію на сході

ЗСУ працюють вправно.

Треба розуміти, що найбільш боєздатне угрупування України зосереджено якраз на російському наступі.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу 19 квітня.

"І намагання політичного керівництва Росії, яке жене свої війська на смерть для того, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, продати російському суспільству цей "успіх" як головну мету війни, провалиться. Наші війська не дадуть зробити цього", - зазначив він.

Арестович наголосив, що політичне керівництво і вище військове керівництво вправно керують операцією, стежать за розвитком подій і вживають відповідних заходів.

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента зазначив, що в разі взяття окупантами контролю над Маріуполем, мирних переговорів з Росією може більше не бути.

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