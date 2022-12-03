"Політичне завдання": у британській розвідці розповіли про плани окупантів у Бахмуті

Російські війська продовжують докладати значну частину своїх загальних військових зусиль і вогневої потужності на ділянці укріпленої лінії фронту довжиною приблизно 15 км навколо міста Бахмут у Донецькій області.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що план Росії, швидше за все, полягає в тому, щоб оточити місто тактичним наступом на північ та південь. В останні дні, ймовірно, Росія досягла невеликих успіхів на південному напрямку цього наступу, де вона прагне зміцнити обмежені плацдарми на захід від заболоченої місцевості навколо малої річки Бахмутка.

За даними британської розвідки, від початку серпня 2022 року Росія зробила Бахмут пріоритетним напрямком своїх наступальних операцій. Захоплення міста матиме обмежену оперативну цінність, хоча потенційно дозволить Росії загрожувати більшим міським районам Краматорська та Слов'янська.

"Проте кампанія була непропорційно дорогою порівняно з цими можливими вигодами. Існує реальна ймовірність того, що захоплення Бахмута стало насамперед символічним політичним завданням для Росії", - вважають у Міноборони Британії.

Ситуація під Бахмутом

Донецький напрямок залишається одним із найгарячіших, де наразі тривають запеклі бойові дії.

На Лиманському та Бахмутському напрямках ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій.

Військовий експерт Петро Черник Черник зазначив, що окупанти намагаються оточити сили оборони України, оминаючи їх із півдня від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські війська в Бахмуті хочуть повторити те саме, що було в Сєвєродонецьку, та змусити українські сили залишити місто.

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